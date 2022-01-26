Avrupa Parlamentosu'ndan roaming kararı! 10 yıl daha uzatıldı

AA 26 Ocak 2022 Çarşamba 18:51 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 02:20

Brüksel'de bir araya gelen AP Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi, daha önce AB kurumları arasında uzlaşılan ve bu yılın haziran ayında süresi dolacak "Evde Gibi Dolaşım" adlı düzenlemenin uzatılmasını oyladı.

Komite üyesi milletvekilleri, üye ülkelerde cep telefonu abonelerinin kullanıcılarından 2032 yılına kadar dolaşım ücreti almamasını öngören düzenlemeyi 69 "evet", sıfır "hayır" oyuyla kabul etti. Düzenleme, bu aşamadan sonra 23-24 Mart'taki AP Genel Kurul oturumunda oylanacak.

AB'nin mevcut roaming düzenlemesi, 15 Haziran 2017'de uygulamaya konmuştu.

Düzenleme ile AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave roaming ücreti ödemeden kullanabiliyor.