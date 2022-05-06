Avrupa petrol için kolları sıvadı! Gündemde 6'ncı paket var

AB üyesi ülke temsilcilerinin Brüksel'de yaptığı toplantıda, Rusya'ya uygulanacak 6'ncı yaptırım paketinin detayları görüşülüyor.

AB Komisyonu, geçen günlerde üye ülkelere yeni yaptırım paketi taslağını göndermişti.

Pakette, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yer alan yüksek rütbeli subaylar ve bazı kişilerin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank ve diğer 2 bankanın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rus devletine ait 3 kanala yayın yasağı uygulanması, Rusya'nın danışmalık hizmetlerine erişiminin kesilmesi, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyor.

Uluslararası basında yer alan habere göre, AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler teklif etti.

Paketteki değişiklik çerçevesinde, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya, Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanınacak.

Bu süreçte söz konusu ülkeler petrol boru hattı altyapılarını geliştirecek.

Macaristan ve Slovakya'nın 2024 sonuna kadar, Çekya'nın da 2024 ortasına kadar boru hatlarından Rus petrolü almasına izin verilecek.

Ayrıca, taslakta yaptırımlardan 1 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülen Rus petrol gemi taşımacılık yasağı da Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin endişelerini gidermek için 3 ay sonra yürürlüğe konulacak.

Söz konusu paket üzerinde halen uzlaşı sağlanmadı. AB ülkelerinin temsilcilerinin hafta sonu boyunca bu konuyu görüşmesi bekleniyor.

Temsilcilerin yaptırım paketiyle ilgili anlaşma sağlayamaması halinde gelecek hafta Brüksel'de AB dışişleri bakanları toplantısı yapılması söz konusu olacak.

AB yaptırımlarının yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugün, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik teklifi desteklemeyeceklerini açıklamıştı.

"Petrol ambargosu eğer kabul edilirse, Macaristan ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına gelecek." ifadesini kullanan Orban, söz konusu yaptırımı veto edeceklerini belirtmişti.

Orban, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'in AB yaptırım listesine alınmasını da onaylamadıklarını bildirmişti.