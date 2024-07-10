Avrupa, Rusya tehdidine karşı savunmasını güçlendirmek istiyor

Borrell, ABD'nin başkenti Washington'daki NATO Liderler Zirvesi marjında düzenlenen "AB Savunma Gecesi" başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupa'nın Rusya'nın "emperyalist hırslarına" karşı savunma kabiliyetlerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa'daki savunma harcamalarında son üç yılda yüzde 30'luk bir artış yaşandığına işaret eden Borrell, bu yıl Avrupa savunma bütçelerinin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sine ulaşacağını aktardı.

"YETERLİ DEĞİL"

Borrell, "Bu yeterli değil ama çok daha iyi ve giderek artıyor. Bu, bizim için stratejik bir sorumluluk meselesi. NATO'ya alternatif olarak değil, kendimizi savunabilmek için ordularımızın savunma kapasitesini artırmamız gerektiğinin tamamen farkındayız ve buna ikna olmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.

"RUSYA HALA İMPARATORLUK OLARAK DAVRANIYOR"

Borrell, "Rusya hala imparatorluk olarak davranıyor ve Çar İmparatorluğu'nu ya da Sovyet İmparatorluğu'nu yeniden inşa etmek istiyor. 75 yıl önce Sovyetler Birliği, Avrupa'da özgürlük ve demokrasiye karşı bir tehdit olarak ortaya çıktı. Biz de buna birlik ve güçle karşılık verdik. Bugün de yapabileceğimiz tek şey aynı yolu izlemektir." değerlendirmesinde bulundu.

AB POLİTİKALARINDA 'UKRAYNA' DEĞİŞİKLİĞİ

AB'nin tarihi boyunca daha önce savaş halindeki bir ülkeye askeri teçhizat sağlamadığını anımsatan Borrell, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasıyla Birlik politikalarında yaşanan değişikliklerin "devrim niteliğinde" olduğunu kaydetti.

Borrell, savaşın ardından AB'nin savunma yatırımlarını artırmaya daha fazla önem vermeye başladığını aktararak, Avrupa'nın mühimmat üretim kapasitesinin geçen yıl 2 katına çıktığını ve yıl sonuna kadar 3 katına çıkacağını aktardı.

"İŞBİLİĞİNİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"

AB'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de inovasyon ofisi açacağını söyleyen Borrell, "Ukraynalı girişimler ile AB savunma şirketleri arasındaki işbirliğini kolaylaştıracağız. En nihayetinde daha fazla endüstriyel kapasiteye ve daha iyi teknolojiye sahip olanlar galip gelecektir." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı "ikinci bir Belarus'a dönüştürmesine izin verilmemesi" konusunda uyarıda bulunan Borrell, Ukrayna'nın desteklenmesinin Avrupa'nın güvenliği için elzem olduğunu ifade etti.