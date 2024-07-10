İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2024 Çarşamba / 4 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9302
  • EURO
    35,6844
  • ALTIN
    2514.09
  • BIST100
    10752.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa, Rusya tehdidine karşı savunmasını güçlendirmek istiyor
Dünya

Avrupa, Rusya tehdidine karşı savunmasını güçlendirmek istiyor

Avrupa'nın savunma harcamalarında son üç yılda yüzde 30'luk bir artış yaşandığını belirten Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'da oluşturduğu tehdit karşısında savunma kapasitesinin güçlendirilmeye devam edeceğini belirtti.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
Avrupa, Rusya tehdidine karşı savunmasını güçlendirmek istiyor
ABONE OL

Borrell, ABD'nin başkenti Washington'daki NATO Liderler Zirvesi marjında düzenlenen "AB Savunma Gecesi" başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupa'nın Rusya'nın "emperyalist hırslarına" karşı savunma kabiliyetlerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

YÜZDE 30'LUK ARTIŞ

Avrupa'daki savunma harcamalarında son üç yılda yüzde 30'luk bir artış yaşandığına işaret eden Borrell, bu yıl Avrupa savunma bütçelerinin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sine ulaşacağını aktardı.

"YETERLİ DEĞİL"

Borrell, "Bu yeterli değil ama çok daha iyi ve giderek artıyor. Bu, bizim için stratejik bir sorumluluk meselesi. NATO'ya alternatif olarak değil, kendimizi savunabilmek için ordularımızın savunma kapasitesini artırmamız gerektiğinin tamamen farkındayız ve buna ikna olmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.

"RUSYA HALA İMPARATORLUK OLARAK DAVRANIYOR"

Borrell, "Rusya hala imparatorluk olarak davranıyor ve Çar İmparatorluğu'nu ya da Sovyet İmparatorluğu'nu yeniden inşa etmek istiyor. 75 yıl önce Sovyetler Birliği, Avrupa'da özgürlük ve demokrasiye karşı bir tehdit olarak ortaya çıktı. Biz de buna birlik ve güçle karşılık verdik. Bugün de yapabileceğimiz tek şey aynı yolu izlemektir." değerlendirmesinde bulundu.

AB POLİTİKALARINDA 'UKRAYNA' DEĞİŞİKLİĞİ

AB'nin tarihi boyunca daha önce savaş halindeki bir ülkeye askeri teçhizat sağlamadığını anımsatan Borrell, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasıyla Birlik politikalarında yaşanan değişikliklerin "devrim niteliğinde" olduğunu kaydetti.

Borrell, savaşın ardından AB'nin savunma yatırımlarını artırmaya daha fazla önem vermeye başladığını aktararak, Avrupa'nın mühimmat üretim kapasitesinin geçen yıl 2 katına çıktığını ve yıl sonuna kadar 3 katına çıkacağını aktardı.

"İŞBİLİĞİNİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"

AB'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de inovasyon ofisi açacağını söyleyen Borrell, "Ukraynalı girişimler ile AB savunma şirketleri arasındaki işbirliğini kolaylaştıracağız. En nihayetinde daha fazla endüstriyel kapasiteye ve daha iyi teknolojiye sahip olanlar galip gelecektir." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı "ikinci bir Belarus'a dönüştürmesine izin verilmemesi" konusunda uyarıda bulunan Borrell, Ukrayna'nın desteklenmesinin Avrupa'nın güvenliği için elzem olduğunu ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.