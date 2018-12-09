Avrupa sallanıyor
Fransa’da ‘Sarı Yelekliler’i Cumhurbaşkanı Macron’un geri adımı ve olağanüstü güvenlik önlemleri de durduramadı. Gösteriler Avrupa’ya yayıldı. Brüksel’de AB kurumları dikenli tellerle korunurken, Paris’te eylemciler ve polis terör estirdi.
Mazot zammı bahanesiyle başlayan Sarı Yeleklilerin eylemi, Fransa’nın dışında Belçika ve Hollanda’ya da sıçradı. Büyük Cumartesi yürüyüşüne katılan binlerce Sarı Yelekli, Fransız Cumhurbaşkanlığı konutu olan Elysee Sarayı’na doğru harekete geçti. Polis ara sokaklara barikatlar kurarak eylemcileri püskürtürken Paris sokakları Sarı Yeleklilerin sergilediği vandallıklar ve polisin şiddetine sahne oldu. Sabah saatlerinde üzerlerinde çekiç ve taşlar çıkan 317 kişi gözaltına alındı. Polis, Champs- Elysees Caddesi’nde “Macron istifa” ve ‘Diktatör Macron” şeklinde sloganlar atan eylemcilere zaman zaman gazla müdahale başlattı. Ara sokaklarda barikatlar kurup, ateşe veren eylemcilere polis panzerleri müdahale etti. Kısa sürede gözaltı sayısı 481’e çıktı. 211 kişi tutuklandı. Eylemcilerin büyük bir kısmı Champs-Elysees Caddesi’ne çıkınca polis, ara sokakları kapattı.
HAVAİ FİŞEK ATTILAR
Eylemciler, Champs-Elysees Caddesi’nde sıkışıp kaldı.Terör örgütü PKK yandaşlarının da katıldığı eylemlerde; göstericiler, kaldırım taşlarını sökerek polise saldırdığı görüyldü. Havanın kararmasının ardından Paris’in ara sokaklarında bir araya gelen Sarı Yelekli gruplar barikatlar kurup yolları ateşe verdi. Eylemciler zaman zaman havai fişekler ve molotoflarla polislere saldırdı.
GEZİ’YE BORAZAN PARİS’E SESSİZ
Eylemciler ve Fransız polisi 17 Kasım’dan beri sokakları savaş alanına çevirirken, Avrupa basını vandallığı ve orantısız güç kullanılmasını görmezden geliyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği 222’si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralandığı polis ve Sarı Yeleklilerin çatışmaları CNN, BBC gibi kanallar görmezden geliyor. Fransız medyası, olaylara üstün körü yer verirken eylemcilerin vandallıklarına müdahale eden polisin uyguladığı şiddeti de haberlerinde aktarmıyor. 2013 yılında bölücülerin ayaklanmasıyla Türkiye’de başlayan Gezi olayları, Avrupa’nın birçok ülkesinde canlı yayınlandı. Paris’teki olaylar halk ve polis arasındaki çatışmaya dönerken, basın organları ölüm haberlerini bile yayınlamadı.
GEZİ'DEKİ SEMBOL ŞOVLAR DA SAHNEDE
Sarı Yeleklilerin eylemlerinde, Türkiye’deki Gezi kalkışmasında kullanılan semboller de sahneye çıktı. İstanbul’da yapılan Duran Adam şovunun bir benzeri de Paris’te sahnelendi. Fransız bayrağına sarınmış ve önünde pembe bir oyuncak ayı olan kişi, polislere karşı tek başına dikildi. Polis panzerlerine karşı tek başına oturan kadın sembolü de sahnede yer alırken Paris’i savaş alanına çeviren eylemcilere papazlar da destek verdi. Göstericilerin bulunduğu caddeye gelen bir papaz eylemcileri kutsadı. Brüksel’de ise Gezi vandallığının sembolü haline getirilen kırmızılı kadın sahne aldı. Eylemcilere coplarla saldıran Belçika polisi, kırmızılı bir kadına biber gazı sıkarken görüntülendi.
TRUMP DALGA GEÇTİ
ABD Başkanı Trump, attığı tweette “İnsanlar, çevreyi korumak adına üçüncü dünya ülkelerine büyük meblağlar ödemek istemiyor. ‘Trump’ı- istiyoruz’ sloganları atıyorlar. Fransa’yı seviyorum” dedi.
BRÜKSEL DE KARIŞTI
Brüksel’de gösteri düzenleyen yüzlerce Sarı Yelekli de AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun bulunduğu Schuman bölgesine doğru yürümeye başladı. Polis, bölgede yoğun güvenlik önemleri alırken, sokak girişlerini dikenli tellerle çevirdi. Eylemciler Belçika-Fransa arasındaki E-40 otoyoluna set çekerek trafiğe kapattı. Kentin merkezi Arts-Loi bölgesinde toplanan göstericilere de polis TOMA’yla tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Sokaklardaki trafik levhalarını ve lambaları söken göstericiler, polise pet şişe gibi cisimler fırlattı. Olay yerine takviye polis ekiplerinin yanı sıra atlı polisler de konuşlandırıldı.Göstericiler, “Sosyal kış geliyor” yazan pankartlar taşıdı.
HOLLANDA’DA AŞIRI SAĞCILAR
Sarı öfke Fransa ve Belçika’nın ardından Hollanda’da da sokağa çıktı. Lahey, Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde toplan Sarı Yelekliler, hükümetin istifasını istedi. Rutte istifa” ve “Rutte defol git” sloganları atan Hollandalı Sarı Yelekliler Başbakan Mark Rutte’nin istifasını talep etti. Genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan Sarı Yelekliler, gösterilerde Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını eleştirdi. Lahey’de meclis önünde toplanan eylemciler, Başbakan Rutte’nin bizzat gelip kendileriyle görüşmesini talep etti. Rotterdam’da ise Erasmus köprüsünde yaklaşık 150 Sarı Yelekli bir araya geldi.
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