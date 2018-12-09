Avrupa sallanıyor

Mazot zammı bahanesiyle başlayan Sarı Yeleklilerin eylemi, Fransa’nın dışında Belçika ve Hollanda’ya da sıçradı. Büyük Cumartesi yürüyüşüne katılan binlerce Sarı Yelekli, Fransız Cumhurbaşkanlığı konutu olan Elysee Sarayı’na doğru harekete geçti. Polis ara sokaklara barikatlar kurarak eylemcileri püskürtürken Paris sokakları Sarı Yeleklilerin sergilediği vandallıklar ve polisin şiddetine sahne oldu. Sabah saatlerinde üzerlerinde çekiç ve taşlar çıkan 317 kişi gözaltına alındı. Polis, Champs- Elysees Caddesi’nde “Macron istifa” ve ‘Diktatör Macron” şeklinde sloganlar atan eylemcilere zaman zaman gazla müdahale başlattı. Ara sokaklarda barikatlar kurup, ateşe veren eylemcilere polis panzerleri müdahale etti. Kısa sürede gözaltı sayısı 481’e çıktı. 211 kişi tutuklandı. Eylemcilerin büyük bir kısmı Champs-Elysees Caddesi’ne çıkınca polis, ara sokakları kapattı.

HAVAİ FİŞEK ATTILAR

Eylemciler, Champs-Elysees Caddesi’nde sıkışıp kaldı.Terör örgütü PKK yandaşlarının da katıldığı eylemlerde; göstericiler, kaldırım taşlarını sökerek polise saldırdığı görüyldü. Havanın kararmasının ardından Paris’in ara sokaklarında bir araya gelen Sarı Yelekli gruplar barikatlar kurup yolları ateşe verdi. Eylemciler zaman zaman havai fişekler ve molotoflarla polislere saldırdı.