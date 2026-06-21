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Dünya

Avrupa sıcak havanın etkisine girdi: Fransa'da yüzlerce okul tatil edildi

Fransa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 35 vilayette kırmızı, 45 vilayette turuncu alarm verilirken, Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray yarın 845 okulun kapalı kalacağını ve 1800 okulda ders saatlerinin değişeceğini açıkladı. Pissos kasabasında sıcaklık 42 dereceye ulaştı.

AA21 Haziran 2026 Pazar 20:42 - Güncelleme:
Avrupa sıcak havanın etkisine girdi: Fransa'da yüzlerce okul tatil edildi
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Fransa, son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya kaldı. Ülke genelinde hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşarken, onlarca vilayette alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Aşırı sıcaklar eğitim sistemini de doğrudan vurdu ve yüzlerce okulda eğitime ara verilmesi kararı alındı.

METEO-FRANCE'DAN 35 VİLAYETTE KIRMIZI ALARM

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcak hava nedeniyle 35 vilayette "kırmızı", 45 vilayette "turuncu" alarm verildi.

Ülkenin farklı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceye çıkarken, Landes vilayetine bağlı Pissos kasabasında termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Sıcak hava nedeniyle alarm seviyesi yarın 49 vilayette "kırmızı"ya, 40 vilayette "turuncu"ya çıkarılacak.

BAKAN GEFFRAY: 845 OKUL KAPALI, 1800 OKULDA SAAT DEĞİŞİKLİĞİ

Aşırı sıcaklar öğrencilerin eğitim takvimini de etkiliyor.

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, France 3'e yaptığı açıklamada, yarın sıcak hava nedeniyle 845 okulun kapalı olacağını belirtti.

Geffray, 1800 okulun da eğitim saatlerinde değişikliğe gideceğini kaydetti.

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