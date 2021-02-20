İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2021 Cumartesi / 8 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9862
  • EURO
    8,4705
  • ALTIN
    400.016
  • BIST100
    1560.34
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa Temel Haklar Ajansı'ndan dikkat çeken rapor: Her yıl 22 milyon insan saldırıya uğruyor
Dünya

Avrupa Temel Haklar Ajansı'ndan dikkat çeken rapor: Her yıl 22 milyon insan saldırıya uğruyor

Avrupa Temel Haklar Ajansı (FRA) tarafından yayınlanan araştırmada, Avrupa'da yılda 22 milyon kişinin fiziksel saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

DHA20 Şubat 2021 Cumartesi 15:31 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 15:31
ABONE OL

Merkezi Avusturalya'nın Viyana kentinde bulunan Avrupa Temel Haklar Ajansı (FRA) Avrupa'nın huzur röntgenini çekti. 35 bin kişi ile 4 ülkede yapılan araştırmada, Avrupa'da yılda 22 milyon kişinin fiziksel saldırı kurbanı olduğunu ortaya koydu.

4 KADINDAN BİRİ TACİZ MAĞDURU

FRA tarafından yapılan söz konusu araştırma, Avrupa'da 4 kişi için de birden fazlasının taciz mağduru olduğunu gösterirken, 10 kadından 8'inin kamuya açık bazı yerlere güvenlik nedeniyle özellikle tek başına gitmekten çekindiği ifade edildi. Buna göre, 16 ila 29 yaş grubu içindeki kadınların yüzde 83'ü güvenlik nedeniyle bazı sokak, mahallelere, tek başına gitmekten özellikle kaçındığı belirtidi. Tacize uğrayan kadınların yüzde 18'i, uğradıkları mağduriyetin cinsel içerikli olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.