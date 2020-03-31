İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5891
  • EURO
    7,2334
  • ALTIN
    340.37
  • BIST100
    89566.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa ülkeleri ilk INSTEX işleminde İran'a tıbbi ürünler gönderdi
Dünya

Avrupa ülkeleri ilk INSTEX işleminde İran'a tıbbi ürünler gönderdi

E3 ülkelerinin (Almanya, İngiltere ve Fransa) İran'la ticaret için kurdukları Ticareti Destekleme Enstrümanı'nın (INSTEX şirketi) ilk işleminde İran'a tıbbi ürünler gönderildi.

AA31 Mart 2020 Salı 12:29 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 12:31
ABONE OL

E3 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada, INSTEX'in ilk işleminin, Avrupa'dan İran'a tıbbi ürünler ihraç edilerek başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Tıbbi ürünlerin İran'a ulaştığına yer verilen açıklamada, "INSTEX, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (JCPOA) koruma çabalarının bir parçası olarak, Avrupa ve İran arasındaki ticarette meşru çerçevede sürdürülebilir ve uzun vadeli bir çözüm sağlamayı amaçlamaktadır. Şimdi ilk işlem tamamlandı. INSTEX ve İranlı mukabili Özel Ticaret ve Finans Enstitüsü (STFI), daha fazla işlem üzerinde çalışacak ve mekanizmayı geliştirecek." ifadeleri kullanıldı.

Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ile Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için Ocak 2019'da INSTEX'i kurmuştu.

Avrupalı şirketleri İran ile ticarette ABD yaptırımlarından korumayı, İran ile nükleer anlaşmayı ve ticareti meşru çerçevede devam ettirmeyi amaçlayan INSTEX'e 1 Aralık 2019'da Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Norveç ile İsveç'in hissedar olarak katıldığı duyurulmuştu.

Cinayeti polisin dikkati aydınlattı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte koronavirüs salgınını bitirmenin 3 yolu
İşte koronavirüs salgınını bitirmenin 3 yolu

İşte koronavirüs salgınını bitirmenin 3 yolu

Pentagon'dan Çin ve Rusya'ya karşı hamle: Gizli tutulması talep edildi
Pentagon'dan Çin ve Rusya'ya karşı hamle: Gizli tutulması talep edildi

Pentagon'dan Çin ve Rusya'ya karşı hamle: Gizli tutulması talep edildi

Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı
Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı

Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı

Türkiye tepki göstermişti! İran'dan da açıklama geldi
Türkiye tepki göstermişti! İran'dan da açıklama geldi

Türkiye tepki göstermişti! İran'dan da açıklama geldi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.