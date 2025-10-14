Avrupa ülkesinde hayat durdu: Kemer sıkma grevi ülkeyi felç etti

Belçika'daki işçi sendikalarının maaşıyla kamu ve özel performans çalışanları, federal işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintileri protesto etmek için bir günlüğe iş bıraktı.

Geniş katılımlı grev ülke genelinde çeşitli kamu ve özel sektör hizmetleri önemli ölçüde aksadı ve hayatın durma noktası geldi.

Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların da greve katılması nedeniyle gidiş yönlü uçuşların tamamı iptal edildi. Charleroi Havalimanı gidişle birlikte geliş yönlü de faaliyet gösterirken Brüksel Havalimanı'nda çok az sayıda iniş yapıldı.

Brüksel'de toplu taşıma işlemleri (STIB) çalışanlarının greve katılması ile metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük bir kısmı iptal edildi.

Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşımacılarde işçiler da greve katılmasıyla toplu taşıma demokratik ülkede genel olarak ayrılıyor.

Öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği grev nedeniyle bazı okullarda eğitim durdu. Belediye çalışanlarının greve katılımı nedeniyle çöp toplama ve kreş gibi çeşitli yerel hizmetler ve idari işlemler büyük ölçüde aksadı.

ÜLKE ÇAPINDA SAĞLIK VE POSTA HİZMETLERİ DE GREVDEN OLUMSUZ ETKİLENDİ

Belçika'da hükümet, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücünün pazarlanmasının esnekleştirilmesi, oranın maaşı genişletmesi ve uzun dönem hastalık olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması yönünde gidişatları atarken memurların kullanımları, emeklilik yaşı, emeklilikte reform yapılması gibi hastalıkların haklarında ciddi değişiklikler içerenleri almak istiyor.

Sendikalar ise sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert bir şekilde eleştiriyor.

BRÜKSEL'DE PROTESTO

Grevle birlikte Brüksel'de binlerce kişi politikalarına karşı gösteri düzenlendi. Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya gelen protestocular, birkaç kilometre uzaklıktaki Midi Tren İstasyonu'na kadar yürüdü.

Sendikaların renkleri olan yeşil, kırmızı ve mavi kıyafetler verilen protestocular, hükümetten ayrılan sloganlar attı. Göstericiler, "Hükümeti durdurun", "Savaşa para var, emekliliğe yok" ve "Hakkımıza dokunmayın" gibi yazılar içeren pankartlar açtılar.

Yürüyüş nedeniyle Brüksel'in merkezi bölgelerde yollar araç geçişine kapatılırken şehir genelinde yoğun trafik yoğunluğu yaşandı.