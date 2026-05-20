İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6005
  • EURO
    52,9577
  • ALTIN
    6594.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa ülkesinde İHA alarmı: Cumhurbaşkanı ve Başbakan sığınağa götürüldü
Dünya

Avrupa ülkesinde İHA alarmı: Cumhurbaşkanı ve Başbakan sığınağa götürüldü

Litvanya ordusu, ülke hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle 'hava tehlikesi' uyarısı yayınlayarak halka sığınaklara gitmeleri yönünde uyarıda bulundu. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Başbakan Inga Ruginiene sığınağa götürüldü, parlamento da tahliye edildi.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 14:12 - Güncelleme:
Avrupa ülkesinde İHA alarmı: Cumhurbaşkanı ve Başbakan sığınağa götürüldü
ABONE OL

Baltık ülkesi Litvanya'nın Belarus sınırına yakın bölgelerinde İHA alarmı verildi. Litvanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Belarus'tan geldiği düşünülen bir insansız hava aracının sınır yakınlarında tespit edilmesinin ardından ülkenin bazı bölgelerinde "hava tehlikesi" uyarısı verildiği, NATO Baltık Hava Polisliği misyonunun aktif edildiği bildirildi. Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas yaptığı açıklamada, askeri uçakların tehdidi etkisiz hale getirmeye çalıştığını söyledi. Kaunas, "NATO Hava Polisliği misyonu aktif hale getirildi ve Litvanya hava sahasında tespit edilen bir insansız hava aracına müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.

Ordu tarafından yapılan acil durum duyurusunda, başkent Vilnius'ta halkın sığınaklara gitmeleri istendi. Duyuruda, "Derhal bir sığınağa ve güvenli bir yere gidin, sevdiklerinize dikkat edin" ifadeleri kullanıldı. Vilnius Havalimanı üzerindeki hava sahası da kapatıldı. Baltic News Service (BNS) ajansına göre Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Başbakan Inga Ruginiene sığınaklara götürüldü, Litvanya parlamentosu Seimas da tahliye edildi.

Bu, Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı topyekûn işgalinden bu yana bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkenin başkentindeki sakinlerin ve siyasi liderlerin sığınaklara gitmesine yol açan ilk büyük alarm durumu oldu.

Litvanya, doğuda Rusya'nın müttefiki Belarus ve batıda Rusya'nın Kaliningrad özerk bölgesi ile sınır komşusu.

  • Litvanya ordusu
  • İHA ihlali uyarısı
  • sığınaklar

ÖNERİLEN VİDEO

Katil İsrail yine Sumud Filosu'nu hedef alıyor! Bir tekneyle irtibat koptu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.