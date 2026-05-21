Letonya ordusundan yapılan açıklamada, ülke hava sahasına yabancı bir İHA girdiği ifade edildi. Tehditle mücadele için NATO'ya ait savaş uçaklarının harekete geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Doğu sınırındaki hava savunma yeteneklerimizi güçlendirdik ve ek birlikler gönderdik. Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı devam ettiği sürece Letonya hava sahasına yabancı bir insansız hava aracının girmesi veya yaklaşması gibi olayların tekrarlanması mümkün" ifadeleri kullanıldı.

Rusya ve Belarus sınırında yaşayanlara bir sonraki duyuruya kadar evlerinde kalmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

LETONYA HÜKÜMETİ İSTİFA KARARI ALMIŞTI

Ukrayna, son aylarda Baltık Denizi üzerinden de dahil olmak üzere Rusya'ya yönelik uzun menzilli insansız hava aracı saldırılarını artırdı. Ukrayna ordusuna ait birkaç insansız hava aracı, NATO üyesi Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya'nın hava sahasına girdi. Ukrayna'nın güçlü destekçileri olan Baltık ülkeleri, olaylardan Moskova'yı sorumlu tutarak, Ukrayna İHA'larının Rusya'daki hedeflerinden saptırıldığını iddia etmişti. Letonya hükümeti, hava sahası ihlallerini ele alış biçimi nedeniyle geçtiğimiz hafta istifa etmişti.

İHA İHLALLERİ

Salı günü NATO'ya ait bir savaş uçağı, Estonya üzerinde Ukrayna'ya ait olduğundan şüphelenilen bir insansız hava aracını düşürmüştü. Dün ise Litvanya'da İHA alarmı verilmişti. Başkent Vilnius'ta hava trafiği durdurulurken, parlamento tahliye edilmiş ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Başbakan Inga Ruginiene sığınağa götürülmüştü.