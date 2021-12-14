Avrupa ülkesinde vaka sayısı patladı, alkol yasaklandı

star.com.tr 14 Aralık 2021 Salı 10:23 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 10:32

Norveç'te, yeni Covid-19 kuralları, Çarşamba gününden itibaren barlarda, restoranlarda ve diğer mekanlarda alkol satışını yasaklarken, Norveçlileri mümkünse evden çalışmaya çağırıyor.



Tedbirlerle ilgili konuşan Başbakan Jonas Gahr Store, "Norveç'teki enfeksiyon oranları keskin bir şekilde artıyor ve şimdi Omicron varyantı ve ne kadar hızlı yayılabileceği hakkında yeni bilgiler edindik. Çok daha ciddi bir durum. Salgını kontrol altında tutmak için sıkı tedbirler gerekliydi.' dedi.



Store , yeni kuralların birçokları için "bir kilitlenme gibi hissedileceğini" kabul ettiğini belirterek, 'Şüphesiz yeni varyant kuralları değiştirdi.' dedi.

Norveç'in önceki kuralları, Pazartesi günü açıklanan en son önlemlerden birkaç gün önce yürürlüğe kondu. Önceki kurallarda, barlarda ve restoranlarda gece yarısına kadar, ancak yalnızca masalarda ve yalnızca mekanın müşterileri ağırlayacak kadar sosyal mesafeli oturma yerlerine sahip olması koşuluyla alkol servisine izin verilmişti.

Norveç'teki Covid-19 vakalarında, ekim ayından bu yana keskin bir artış yaşanıyor. Ülke pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek günlük rakamları kaydetti . Geçen hafta, 21.457 doğrulanmış vaka ve 33 ölüm kayıtlara geçti.

Diğer ülkeler, Omicron varyantının yükselişine farklı bir tepki verdi. Cuma günü, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern , Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin, 25 kişiye kadar toplantı/toplanmalara izin verebileceğini söyledi..

TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMAYA AKLA ZİYAN TEPKİLER

Türkiye'deki pandemi sürecinde, 2.5 haftalık 'tam kapanma'da uygulanan alkol düzenlemesi, bir kesimin anlaşılamayan tepkisine neden olmuştu. Bazı hukukçu ve siyasetçiler, kararları "Yaşam tarzına müdahale" veya 'AK Parti'nin keyfi uygulaması' olarak yorumlamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o dönem yasakla ilgili sorular üzerine dünyada benzer uygulamalar olduğunu anlattı. İçkinin sosyal mesafeyi azaltan bir etkiye sahip olduğunu söyleyen Bakan Soylu yasağı "Korona virüsü önlemleri kapsamında Batı'da bütün ülkeler içki satışına kısıtlamalar getiriyor. Kaldı ki Dünya Sağlık Örgütü'nün salgınla mücadeleye içkinin olumsuz etkisi üzerine uyarısı ve tavsiyesi var. Bilimsel bakışla da uyumlu bizim kararımız" sözleriyle savunmuştu.

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