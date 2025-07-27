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Dünya

Avrupa ülkesinden İsrail'e sert tepki: Gazze'deki açlık utanç verici

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, soykırımcı İsrail'in uyguladığı abluka ve insani yardım engeli nedeniyle Gazze'de yaşanan kıtlığı 'utanç verici' olarak nitelendirerek, gerekli yardımların bölgeye sürekli ve serbest ulaştırılması çağrısında bulundu.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 22:07 - Güncelleme:
Avrupa ülkesinden İsrail'e sert tepki: Gazze'deki açlık utanç verici
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Albares, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"Gazze'de insan eliyle oluşturulan kıtlık utanç verici." ifadelerini kullanan Albares, kıtlık nedeniyle hayatını kaybeden ve ölüm riski altındaki on binlerce kişiyi hatırlattı.

Albares, "İsrail, gerekli tüm insani yardımların sürekli, kesintisiz ve serbest geçişine izin vermeli." çağrısını yaptı.

İspanya'nın Gazze'ye gerekli tüm yardımları göndermeye hazır olduğunu belirten Albares, konuyu Birleşmiş Milletlere (BM) taşıyacağını aktardı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Gazze Şeridi'nde açlıktan yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 133'e yükseldi.

İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle Gazze'de ortaya çıkan kıtlık felaketinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün bölgeye havadan yardım atmaya başladı.

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