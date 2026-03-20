Fransız Le Monde gazetesi, gemide bulunan bir askerin kullandığı spor uygulaması üzerinden İran'a doğru yola çıkan "Charles de Gaulle" uçak gemisinin yerini tespit ederek, bir güvenlik açığını ortaya çıkardı.

Le Monde'un haberine göre, "Arthur" kod adı verilen bir Fransız asker gemide yaptığı sporu "Strava" isimli uygulamaya kaydetti ve bu uygulama tüm verileri internet üzerinden paylaştı.

Söz konusu uygulamanın herkese açık olması nedeniyle İran'a doğru yol alan Charles de Gaulle gemisinin yeri tam olarak tespit edildi.

Geminin Kıbrıs'ın kuzeyinde Türkiye'den 100 kilometre açıkta olduğu görüldü.

Haberde, geminin bölgeye gönderildiğinin kamuya açıklanmasına rağmen tam yerinin internet üzerinden paylaşılmasının ciddi bir güvenlik açığı olduğuna işaret edildi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı konuya ilişkin Le Monde'a yaptığı açıklamada, Strava üzerinden veri paylaşılmasının "mevcuz düzenlemelere aykırı" olduğunu ve gerekli adımların atılacağını belirtti.

Haberde, Le Monde'un daha önce de "Strava" üzerindeki güvenlik açıklarına dikkati çektiği ancak buna rağmen hataların giderilmediği vurgulandı.