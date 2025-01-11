Avrupa ülkesinin Netanyahu tutumu sonrası uyarı: Çok sıkıntılı bir duruma girersiniz

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 463. gününde sürüyor.

ESKİ UCM BAŞKANI'NDAN, POLONYA'NIN ÜLKEYİ ZİYARETİ HALİNDE NETANYAHU'YU TUTUKLAMAMA TUTUMUNA TEPKİ

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) eski Başkanı Piotr Hofmanski, Polonya'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılması halinde UCM'nin kararına aykırı şekilde tutuklamama yönündeki tutumunu eleştirdi.

Hofmanski, Polonyalı haber kuruluşu Onet'e yaptığı açıklamada, UCM kararının hukuki açıdan açık olduğunu vurgulayarak, "İsrail Başbakanı hakkında savaş suçu işlediği şüphesiyle bir tutuklama emri var ve devletler bunu uygulamakla yükümlüdür." dedi.

Polonya hükümetinin kararının tamamen siyasi olduğunu ve hükümetin yasal yükümlülüklerini açıkça göz ardı ettiğini kaydeden Hofmanski, "UCM ile tam işbirliği yapmak için yasal ve uluslararası bir yükümlülük vardır ve bu yükümlülüğü yerine getirmeyen bir devlet kendisini çok sıkıntılı bir duruma sokar." ifadesini kullandı.

Hofmanski, ayrıca, devletlerin UCM'nin yükümlülüklerine uymayı reddetmesi halinde bu durumun UCM'nin varoluş amacının sorgulanmasına neden olacağı uyarısında bulundu.

- POLONYA'NIN YAKLAŞIMI

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, hükümetten, Netanyahu'nun Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklanmadan katılabilmesini sağlamasını istemişti.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wladyslaw Bartoszewski ise Cumhurbaşkanı Duda'nın çağrısından önce yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Polonya'ya gelmesi halinde, ülkenin UCM'ye karşı yükümlülükleri uyarınca tutuklanacağını söylemişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı. Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.

Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:25 Filistinli basın kuruluşları, Anadolu Ajansının (AA) serbest kameramanı Said Ebu Nebhan'ın öldürülmesini kınadı.

02:31 Fas'ın 56 kentinde, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarını kınamak amacıyla 115 protesto düzenlendi.

01:55 Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde Filistinli çiftçilere saldırarak zeytin ağaçlarını kesti.

01:20 ABD Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansının (AA) serbest kameramanı Said Ebu Nebhan ve diğer birçok gazetecinin Gazze'de İsrail askerlerince öldürülmesi konusunda "derin endişe duyduklarını" bildirdi.

00:22 Filistin İletişim Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle iletişim hizmetlerinin kesileceği uyarısında bulundu.

00:10 Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) eski Başkanı Piotr Hofmanski, Polonya'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılması halinde UCM'nin kararına aykırı şekilde tutuklamama yönündeki tutumunu eleştirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli şehit oldu, 109 bin 378 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 393'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 828 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.