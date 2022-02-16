Avrupa ve ABD'de ikinci el araç fiyatları hızla artıyor

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:03 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:03

Kovid-19 salgını, ABD ve Avrupa ülkelerinde ikinci el araç piyasalarında da sıkıntıya neden oldu. Salgının başlamasıyla insanların ulaşım tercihleri değişiklik gösterirken, daha önce yoğun biçimde toplu taşıma sistemlerini tercih edenler salgın nedeniyle bireysel seçeneklere yöneldi. Bu nedenle otomobillere olan talep de hızla yükseldi.

Otomobil üreticileri, temel ham madde ve çip gibi kritik ürünlerin tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle üretimi azaltmak zorunda kaldı.

Artan talebe rağmen yeni otomobil siparişlerinin çok uzun zaman alması ikinci el araçlara yönelimi hızlandırdı. Avrupa ve ABD piyasalarında ikinci el otomobil sayısı hızla gerilerken, artan talep fiyatlarda da artışa neden oldu.

- AVRUPA GENELİNDE OTOMOBİL ARZI YÜZDE 11 DARALDI



Avrupa'nın en büyük internetten otomobil satış piyasası konumunda bulunan AutoScout24'ün verilerine göre, son dönemde ikinci el araç edinmek pahalı bir hal aldı.

AB genelinde ikinci el araçların fiyatları, 2021'de önceki yıla kıyasla ortalama yüzde 8 yükseldi. Avrupa genelinde otomobil arzı ise bir yılda yüzde 11 daraldı.

AB ülkeleri arasında ikinci el araçların fiyat ortalaması son bir yılda en çok Avusturya'da yükseldi. Son bir yılda ikinci el araç fiyatları Avusturya'da yüzde 13, Hollanda'da yüzde 11, Almanya'da yüzde 10, Belçika'da yüzde 9, İtalya ve Lüksemburg'da da yüzde 7 artış kaydetti.

- AVRUPA'DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN İKİNCİ EL OTOMOBİLİN FİYATI 19 BİN AVRONUN ÜZERİNDE



Avrupa'da geçen yıl en çok tercih edilen ikinci el otomobil Volkswagen Golf oldu. 2020'de 15 bin 786 avro seviyesinde olan Volkswagen Golf'ün ikinci el ortalama fiyatı, geçen yıl 19 bin 46 avroya çıktı.

Avrupa'da en fazla tercih edilen ikinci el otomobil olan Audi A4'de de benzer artış yaşandı. 2020'de 20 bin 79 avro olan aracın fiyatı, geçen yıl yüzde 9 artarak 21 bin 839 avroya ulaştı. Audi A3 fiyatları da 17 bin 713 avrodan 19 bin 678 avroya yükseldi.

En fazla tercih edilen dördüncü araç ise Volkswagen Polo oldu. Volkswagen Polo'nun fiyatı 13 bin 969 avrodan 14 bin 82 avroya çıktı.

Önceki yıl 26 bin 627 avro seviyesinde bulunan Audi A6'nın fiyatı ise 2021'de 28 bin 112 avroya ulaştı.

- İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İNGİLTERE'DE YÜZDE 30'U BULDU



İkinci el araç fiyatları, İngiltere'de de hızlı yükseldi. İngiliz otomobil derneği AA Cars'ın verilerine göre, ülkede geçen yıl ikinci el araç fiyatları yaklaşık yüzde 30 arttı. İngiltere'de en fazla satılan ikinci el otomobiller Ford Fiesta, Volkswagen Golf ve Mercedes A olarak belirlendi.

İngiltere'de son 2 yılda ikinci el araç fiyatlarındaki artış yüzde 57'yi buldu.

Ülkede en popüler 3-5 yaşındaki otomobillerden Ford Fiesta'ların fiyat ortalaması 2019'da 7 bin 448 sterlin seviyesinde bulunurken, geçen yıl yüzde 31 artarak 9 bin 770 sterline çıktı.

Söz konusu dönemde Ford Focus fiyatları yüzde 43 artarak 12 bin 764 sterline, Volkswagen Polo'lar da yüzde 34 yükselişle 11 bin 37 sterline tırmandı.

Nissan Qashqai yüzde 33 artarak 14 bin 554 sterline, Volkswagen Golf yüzde 32 yükselişle 17 bin 234 sterline ve Audi A1 de yüzde 29 artışla 13 bin 429 sterline çıktı.

- ABD'DE İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 40'I AŞTI



İkinci el araç fiyatları, ABD'de de hızlı yükselişini sürdürdü. Otomobiller genelde zamanla değerini yitiren varlıklar olmasına karşın yeni otomobil üretimindeki yavaşlama ve ikinci el araçlara yönelik artan talep, fiyatlarda hızlı yükselişe yol açtı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ikinci el araç fiyatları, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 artış kaydetti.

İkinci el araç fiyatlarındaki artış, ülkede enflasyonunun geçen ay yüzde 7,5 ile 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmasında da etkili oldu.

Veriler, salgının başladığı 2020'nin ilk aylarında ABD'de ikinci el araç fiyatlarının düşüş eğiliminde olduğunu ancak Ağustos 2020 itibarıyla yükselişe geçtiğini gösterdi. Ülkede ikinci el araç fiyatlarındaki artış, Haziran 2021'de yüzde 45'in üzerini gördü.

- İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI REKOR SEVİYELERDE



İkinci el otomobil satışı yapan Carfax'ın verileri, ocakta ikinci el araçların liste fiyatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 28 bin dolar ile rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

Otomotiv araştırma şirketi Edmunds'un verilerine göre, ikinci el bir otomobilin ortalama fiyatı yıllık yüzde 30 artışla 29 bin 594 dolar seviyesine yükseldi.

ABD'de ikinci el piyasasında fiyatları en çok artan otomobiller, Dodge Grand Caravan, Nissan Versa ve Toyota Prius oldu.

Dodge Grand Caravan'ın fiyatı ocakta geçen yıla kıyasla yüzde 69 artarak 25 bin 789 dolara yükseldi. Söz konusu aracın fiyatı, Ocak 2021'de 15 bin 227 dolar olarak kaydedilmişti.

Nissan Versa'nın fiyatı yüzde 66 artışla 16 bin 366 dolara ulaşırken, Toyota Prius'un fiyatı yüzde 61 yükselişle 28 bin 758 dolara çıktı.

Söz konusu dönemde fiyatı en çok artan ikinci el otomobiller arasında yüzde 58 ile Kia Forte, yüzde 56 ile Volvo S60, yüzde 55 ile Chevrolet Sonic, yüzde 54 ile Mazda 3 ve Audi A6, yüzde 53 ile BMW i3 ve yüzde 51 ile Kia Rio yer aldı.