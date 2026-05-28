  • Avrupa yanıyor! Sıcaklıklar can alırken Fransa alarm verdi
Avrupa yanıyor! Sıcaklıklar can alırken Fransa alarm verdi

Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkilerken, Fransa'da sıcaklıkların 34-37 dereceye ulaşması üzerine Paris'in de dahil olduğu 14 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Sıcak hava nedeniyle spor müsabakalarında ve serinlemek için girilen sularda toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, Başbakan Sebastien Lecornu'nun alınacak acil önlemleri görüşmek üzere bakanlarla olağanüstü toplanacağı bildirildi.

AA28 Mayıs 2026 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France ülkenin kuzeybatısındaki 14 vilayette mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara karşı uyardı.

Meteo-France, Paris'in de içinde bulunduğu 14 vilayette alarm seviyesini 4 kademeli ölçüm sisteminin 3'üncü kademesine karşılık gelen turuncuya çıkarırken bu vilayetlerde sıcaklıkların 34-37 dereceyi bulacağını açıkladı.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun yüksek hava sıcaklıkları karşısında alınacak önlemleri görüşmek üzere bugün ilgili bakanlarla toplantı gerçekleştireceği belirtildi.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, 2 kişinin sıcak havalarda yapılan spor müsabakalarında hayatını kaybettiğini, 5 kişinin serinlemek için girdiği suda boğulduğunu bildirmişti.

Avrupa genelinde son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

