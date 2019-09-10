Avrupa yaşlılara ötanaziyi tartışıyor

Koalisyonda yer alan ‘Hristiyan partiler’, öneriye dini kaygılar nedeniyle karşı çıkıyor. Hükümet ortakları Hristiyan Birliği Partisi (CU) ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) yasa önerisi için “şaşırtıcı ve rahatsız edici” yorumunu yapıyor. Hollanda’da 100 yaşın üzerindeki kişi sayısı hızla artarken, daha fazla yaşamak istemediğini söyleyen kimi yaşlılar, kendilerine ölüm hakkı tanınması gerektiğini savunuyor. Yıllardır bu kesimin talebini gündeme getiren D66 Milletvekili Pia Dijkstra, “Yaşamaktan bıkan insanlara ötanazi hakkı verilmesini” öngören bir yasa önerisi hazırladı. Öneriye göre, daha fazla yaşamak istemeyen yaşlılar, birkaç ay boyunca danışman gözetiminde olacak.