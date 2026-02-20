İSTANBUL 18°C / 8°C
20 Şubat 2026 Cuma
  • Avrupa'dan yeni sığınmacı kararı! Afrika'ya gönderilecekler
Dünya

Avrupa'dan yeni sığınmacı kararı! Afrika'ya gönderilecekler

Yunanistan, Almanya, Danimarka, Avusturya ve Hollanda'nın, ülkelerinde iltica hakkı vermedikleri sığınmacıları gönderecekleri Afrika'da 'geri gönderme merkezleri' kurmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

20 Şubat 2026 Cuma 19:18
Avrupa'dan yeni sığınmacı kararı! Afrika'ya gönderilecekler
ABONE OL

Kathimerini gazetesine göre, Yunanistan, göç politikasını son aylarda sertleştirdi.

Almanya, Danimarka, Avusturya, Hollanda ve Yunanistan, kendi ülkelerinde bulunan ve iltica hakkı vermedikleri sığınmacıları Afrika'daki Kenya, Uganda ve Ruanda gibi ülkelere göndererek, buralarda geri gönderme merkezleri oluşturmayı planlıyor.

Pakistan, Bangladeş, Suriye, Irak, Mısır gibi ülkelerden gelerek bu Avrupa ülkelerinde iltica hakkı alan sığınmacıların, ülkelerinde sorun kalmadığı gerekçesiyle iltica statülerinin tekrar gözden geçirilmesi de öngörülüyor.

İlgili ülkelerin göç bakanlarının söz konusu planı 5 Mart'ta Brüksel'de açıklaması bekleniyor.

