Avrupa'da alarm zilleri! Belçika'da asker sokağa iniyor

İngilizce yayın yapan Brussels Times'ın haberine göre, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'ın duyurusunun ardından başlatılan uygulamanın geçici olması öngörülüyor.

200 askerin ilk etapta sinagoglar, okullar ve Yahudi toplumunun yoğun bulunduğu diğer hassas noktalarda görev yapması, uygulamanın Brüksel ve Anvers'in ardından Liege kentine de genişletilmesi bekleniyor.

Uygulama kapsamında askerlerin demir yolu polisi ile büyük çaplı entegre polis operasyonlarına destek vermesi, 3 aylık sürenin ardından sahadaki asker sayısının 90'a düşürülmesi öngörülüyor.

Savunma Bakanı Francken ile İçişleri Bakanı Bernard Quintin, geçen hafta yaptıkları ortak açıklamada, özellikle Yahudi toplumuna ait ibadethane ve eğitim kurumlarının korunması amacıyla askerlerin devreye alınacağını duyurmuştu.

Francken, uygulamanın geçici olacağını vurgulayarak "Amaç bunun gerçekten geçici olması. Sokaklarımızda her gün yüzlerce askeri görevlendiremeyiz." ifadelerini kullanmıştı.