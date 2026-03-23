İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3337
  • EURO
    51,0131
  • ALTIN
    6086.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa'da alarm zilleri! Belçika'da asker sokağa iniyor
Dünya

Avrupa'da alarm zilleri! Belçika'da asker sokağa iniyor

Belçika'da askerler, Yahudilerin yoğun bulunduğu alanların güvenliğini sağlamak için bugün sokağa iniyor.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 12:57
ABONE OL

İngilizce yayın yapan Brussels Times'ın haberine göre, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'ın duyurusunun ardından başlatılan uygulamanın geçici olması öngörülüyor.

200 askerin ilk etapta sinagoglar, okullar ve Yahudi toplumunun yoğun bulunduğu diğer hassas noktalarda görev yapması, uygulamanın Brüksel ve Anvers'in ardından Liege kentine de genişletilmesi bekleniyor.

Uygulama kapsamında askerlerin demir yolu polisi ile büyük çaplı entegre polis operasyonlarına destek vermesi, 3 aylık sürenin ardından sahadaki asker sayısının 90'a düşürülmesi öngörülüyor.

Savunma Bakanı Francken ile İçişleri Bakanı Bernard Quintin, geçen hafta yaptıkları ortak açıklamada, özellikle Yahudi toplumuna ait ibadethane ve eğitim kurumlarının korunması amacıyla askerlerin devreye alınacağını duyurmuştu.

Francken, uygulamanın geçici olacağını vurgulayarak "Amaç bunun gerçekten geçici olması. Sokaklarımızda her gün yüzlerce askeri görevlendiremeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.