Avrupa'da bağımsızlık mücadelesi! Ülke parçalanıyor: Sesler yükseldi

"Herkes tek bayrak altında" hareketinin çağrısıyla Kelvingrove Parkı'nda bir araya gelen ve İngiltere'den ayrılmak için ikinci bir referandum düzenlenmesini isteyen binlerce İskoç, şehir merkezindeki George Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında İskoçya bayraklarının yanı sıra Katalan bayraklarını da dalgalandıran ve "Bağımsız İskoçya", "Şimdi bağımsızlık" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, meydanda bağımsızlık taleplerini dile getirdi.

İskoçların bağımsızlık yanlısı yürüyüşü George Meydanı'ndaki geçit töreniyle sona erdi.

- İSKOÇLAR GELECEK YILIN SONUNDA BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNA GİTMEK İSTİYOR

İskoç Ulusal Partisi, 2014'te yapılan referandumda İskoçlar yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Brexit referandumunda İngilizlerin aksine yüzde 62 ile karşı oy kullanan İskoçlar, istemedikleri halde AB'den çıkarıldıklarını belirtiyor.

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planlıyor.

Ancak, yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için İngiliz Parlamentosundan izin almak gerekiyor. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.

Bu nedenle bağımsızlık yanlılarının alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor. Bu seçeneklerden birini, İngiliz Parlamentosundan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye gitmek oluşturuyor.

Diğer bir yol ise merkezi hükûmete rağmen referanduma gitmek ve olumlu sonuç çıkması halinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmek.

Ancak bunun, Katalonya'da olduğu gibi gerginliğe ve merkezi hükûmetin sert tepkisine yol açabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda bu durumun, Katalanlar gibi İskoçların da AB'nin desteğini kaybetmesine neden olabileceği ifade ediliyor.