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Dünya

Avrupa'da bir İslamofobik saldırı daha! Yine camiyi hedef aldılar

Avrupa'da İslamofobik saldırılar her geçen gün artmaya devam ediyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin yakınlarına tahrip edilmiş Kur'an-ı Kerim bırakıldı. Stockholm Camisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, camiye İslamofobik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

3 Aralık 2022 Cumartesi 00:52 - Güncelleme:
Avrupa'da bir İslamofobik saldırı daha! Yine camiyi hedef aldılar
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İsveç'teki Stockholm Camii'ne bir kez daha İslamofobik saldırı yapıldı. Daha önce defalarca sprey boyalarla gamalı haç çizilen ve İslamofobik yazılar yazılan camiye, bu kez de tahrip edilmiş Kur'an-ı Kerim bırakıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin giriş kapısının yakınına tahrip edilmiş Kur'an-ı Kerim bırakılarak İslamfobik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Stockholm Camisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tahrip edilmiş Kur'an-ı Kerim'in, caminin kapısının yanındaki bahçe demirlerine zincirlerle bağlanarak Müslümanların aşağılandığı belirtildi.

Olaya ilişkin fotoğrafın da yer aldığı açıklamada, "Camimiz ve cemaatimiz çok yaygın olarak tehditler alıyor. Irkçılar, kendinden olmayanları lekelemek için her zaman yeni bir girişimde bulunuyor. Hem cemaatimizin hem de kamuoyunun dikkatini çekmek ve nefret suçunun normalleştirilmemesi için bu fotoğraf ve bilgileri paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Caminin kapısına daha önce de defalarca sprey boyayla gamalı haç çizilmiş, İslamofobik yazılar yazılmıştı.

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