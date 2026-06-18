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Dünya

Avrupa'da çetelere karşı tek cephe! Uyuşturucu şiddetine ortak savaş

Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden belediye başkanları, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı şiddet olaylarının artması üzerine ortak bir koalisyon kurdu.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 13:09 - Güncelleme:
Avrupa'da çetelere karşı tek cephe! Uyuşturucu şiddetine ortak savaş
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Ulusal basına göre Brüksel'de düzenlenen konferansta resmen duyurulan koalisyonun, yerel yönetimler arasında iyi uygulamaların paylaşılması, ortak eylem planı hazırlanması ve kentlerin çıkarlarının ulusal ve Avrupa düzeyindeki kurumlar nezdinde temsil edilmesi hedefleniyor.

Koalisyonun açıklamasında, uyuşturucu sorununun yaş, sosyal sınıf veya bölge ayrımı gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerini etkilediği belirtildi.

Açıklamada, uyuşturucu ticaretinin giderek yaygınlaşması karşısında kentlerin gençleri korumayı, aileleri desteklemeyi, mahallelerde yaşam kalitesini muhafaza etmeyi ve vatandaşların güvenlik beklentilerine yanıt vermeyi amaçladığı kaydedildi.

Konferansın açılışında konuşan Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, kentlerin uyuşturucu bağlantılı şiddetin önlenmesi ve kontrol altına alınmasında merkezi rol oynadığını belirterek yerel yönetimlerin polis, yargı, sağlık hizmetleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları bir araya getirerek yerel koşullara uygun çözümler geliştirebildiğini söyledi.

Koalisyonda Brüksel'in yanı sıra Amsterdam, Berlin ve Liege gibi kentler yer alıyor.

- AVRUPA'NIN SİYASİ MERKEZİNDE UYUŞTURUCU KAYNAKLI ŞİDDET ARTIYOR

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel, son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı ve çeteler arası hesaplaşmalar nedeniyle artan güvenlik sorunlarıyla gündeme geliyor.

Avrupa'nın en büyük giriş kapılarından biri olan Anvers Limanı, Latin Amerika'dan Avrupa'ya gönderilen kokain sevkiyatlarının başlıca merkezleri arasında yer alıyor. Yetkililere göre ülkeye giren uyuşturucunun önemli bölümü Brüksel ve çevresindeki dağıtım ağları üzerinden piyasaya sürülüyor.

Başkentte faaliyet gösteren suç örgütleri arasında yaşanan ölümcül hesaplaşmalar, son dönemde güvenlik güçlerinin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Belçika polisi, 2025 yılında Brüksel'de çoğu uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 96 silahlı saldırı kaydetmişti. Arka arkaya meydana gelen ve gündemi uzun süre meşgul eden bu olaylarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

  • belediye başkanları
  • şiddet olayları
  • uyuşturucu ticareti

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