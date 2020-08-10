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Dünya

Avrupa'da dev operasyon: Pirinç çuvallarının içerisinde 300 milyon avro...

Almanya'nın Hamburg kentinde, polis ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 300 milyon avro olan kokain ele geçirildi.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 19:29 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 19:29
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Hamburg Limanı'nda Güney Amerika'dan gelen bir gemide 1,5 ton kokain ele geçirildi.

Hamburg Gümrük Dairesi'nden yapılan açıklamada, Güney Amerika'dan gelen bir gemideki konteynerde 1,5 ton kokaine el konulduğu doğrulanarak bunun limanda ele geçirilen en fazla kokain miktarlarından biri olduğu kaydedildi.

Alman medyasında, piyasa değeri 300 milyon avro civarında olan uyuşturucu maddenin Güney Amerika ülkesi Guyana'dan CMA CGM Jean Gabriel adlı gemiyle Hamburg'a geldiği ve Polonya üzerinden tüm Avrupa'ya dağıtılmasının planlandığı aktarıldı.

Hamburg limanında, geçen yıl Uruguay'ın başkenti Montevideo'dan gelen ve soya fasulyesi taşıyan bir yük gemisinin içinde rutin kontroller sırasında 4,5 ton kokain bulunmuştu.

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