Dünya

Avrupa'da dron krizi derinleşiyor: Uçuşlar iptal oldu

Danimarka ve Norveç'teki havalimanlarının ardından bu kez Almanya'nın en büyük havalimanlarından birinde dron alarmı yaşandı. Münih Havalimanı üzerinde görülen dron nedeniyle 32 uçuş iptal edildi, 3 bin yolcu havalimanında mahsur kaldı.

3 Ekim 2025 Cuma 09:53
Avrupa'da dron krizi derinleşiyor: Uçuşlar iptal oldu
Danimarka ve Norveç'teki havalimanlarının ardından bu kez Almanya'nın en büyük havalimanlarından birinde dron alarmı yaşandı. Görgü tanıkları, perşembe akşamı yerel saatle 21.30'da Münih Havalimanı üzerinde dron gördükleri yönünde polise ihbarda bulundu.

İlk başta tespit edilemeyen dron, 1 saat sonra polis ve havalimanı yetkililerince havalimanı üzerinde fark edildi. Ancak karanlık nedeniyle dron hakkında detaylı bilgi edinilemedi. Bunun üzerine yerel saat ile 22.30'dan itibaren Münih Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.

Münih Havalimanı varışlı 15 uçuş Stuttgart, Nürnberg, Viyana ve Frankfurt havalimanlarına yönlendirildi. Münih Havalimanı kalkışlı 17 uçuşun da iptal edilmesiyle yaklaşık 3 bin yolcu havalimanında mahsur kaldı. Yolcular geceyi havalimanında geçirirken, yetkililer tarafından mahsur kalanlara kamp yatağı, yiyecek ve içecek sağlandı.

Yetkililer dron tehdidinin arkasında kimin olduğunu henüz tespit edemezken, havalimanı çevresine polis helikopterleri konuşlandırıldı. Münih Havalimanı'ndaki uçuşların gün içinde başlayabileceği belirtildi.

AVRUPA DRON KRİZİ

Almanya'da geçtiğimiz hafta da Schleswig-Holstein eyaletindeki Kiel şehrinde bir elektrik santrali dahil olmak üzere kritik altyapılar üzerinde dronlar görülmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Ayrıca geçtiğimiz hafta Danimarka ve Norveç havalimanlarında da dron görülmesi üzerine Baltık ülkeleri alarma geçmişti. Danimarka 1-2 Ekim'de ev sahipliği yaptığı Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları zirvesinin güvenliği için komşu ülkelerden yardım talep etmişti.

