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Dünya

Avrupa'da 'enerji krizi' gündemde! Almanya ve İspanya harekete geçti

İspanya ve Almanya hükümetleri iki ülkenin başbakanlarının başkanlığında İspanya'nın kuzeyindeki Coruna kentinde bir araya gelerek, Avrupa'daki enerji sorununu konuşacak.

AA4 Ekim 2022 Salı 19:52 - Güncelleme:
Avrupa'da 'enerji krizi' gündemde! Almanya ve İspanya harekete geçti
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İki ülkenin 9 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştireceği hükümetler arası zirveye, İspanya'dan Başbakan Pedro Sanchez ile 8 bakan, Almanya'dan Başbakan Olaf Scholz ile 7 bakan katılacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı Avrupa'daki enerji sorununun öncelikli olacağı zirvede ayrıca güvenlik, savunma, ekonomik iş birliği konularının görüşüleceği, yüksek öğrenim ve çalışma konularında ikili anlaşmalar yapılacağı bildirildi.

İspanya Başbakanı Sanchez, ağustos ayında Almanya hükümetinin olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısına davetli olarak katılmış ve mevkidaşı Scholz ile enerji kriziyle ilgili ikili görüşmeler yapmıştı.

Cezayir'den gelen gazı İspanya ve Fransa aracılığıyla Orta Avrupa'ya ulaştırmayı hedefleyen, MidCat olarak bilinen ve şu anda rafa kaldırılmış durumda olan gaz hattı projesini tekrardan hayata geçirmek isteyen İspanya ve Almanya, yenilenebilir hidrojenin taşınmasını hedefleyen bu projeyi yeniden aktif duruma getirmek istiyor.

Diğer yandan AB ülkeleri içinde tartışılan doğal gaza tavan fiyat uygulanması tartışmalarında iki ülkenin farklı görüşlerde olduğu biliniyor.

İspanya tavan fiyat belirlenmesinin "gereklilik" olduğunu savunurken, Almanya ise gaz piyasasına müdahaleye sıcak bakmıyor.

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