7 Kasım 2025 Cuma
  Avrupa'da film sahnesi gibi operasyon: Tren de Aragua çetesi çökertildi
İspanya polisi, Latin Amerika'nın en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak bilinen Tren de Aragua'nın ülkedeki ilk hücresini henüz yapılanma aşamasındayken çökertti. Operasyonda 13 kişi yakalanırken, 4'ü tutuklandı.

7 Kasım 2025 Cuma 20:11
İspanya polisi, Venezuelalı Tren de Aragua suç örgütünün ülkedeki ilk hücresinin tespit edilerek çökertildiğini açıkladı. Yetkililer, operasyonun örgütün Venezuelalı göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı İspanya'daki faaliyetlerini genişletme çabalarına ilişkin iddiaları araştıran soruşturma kapsamında yürütüldüğünü bildirdi. Polis, 5 şehirde farklı adreslere düzenlenen baskınlarda 13 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltıların 8'i Barselona'da, 2'si Madrid'de, 1'i La Coruna'da ve 1'i Valencia'da gerçekleştirildi. Yetkililer, muhtemel uluslararası bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın sürdüğünü ve şu ana kadar gözaltına alınan 13 kişiden 4'ünün tutuklandığını açıkladı. Ekipler operasyonda ayrıca sentetik uyuşturucu, kokain, bir kenevir tarlası ve çetenin ticaretini yaptığı pembe kokain olarak bilinen "tusi" maddesinin üretildiği iki laboratuvara el koydu.

"HÜCRE OLUŞUM AŞAMASINDAYKEN ÇÖKERTİLDİ"

Yetkililer, hücrenin henüz oluşum aşamasındayken çökertildiğini, örgütün tam olarak yerleşip güçlenmeden önce müdahale edildiğini belirtti. Grubun 2023 yılından bu yana faaliyette olduğundan şüphelenildiği, ancak uyuşturucunun hangi kanallardan temin edildiğine dair net bir bulguya ulaşılamadığı kaydedildi.

TREN DE ARAGUA SUÇ ÖRGÜTÜ

Venezuela'daki hapishanelerde kurulduğu iddia edilen, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı ve haraç gibi suçlarla ilişkilendirilen Tren de Aragua, zamanla Güney Amerika'nın en şiddetli uluslararası suç örgütlerinden biri haline geldi. ABD, bu yılın başlarında Venezuela merkezli suç örgütünün bulunduğu bölgenin dışında faaliyet gösterme kapasitesine sahip olduğunu belirterek, oluşumu resmen uluslararası terör örgütü listesine eklemişti.

