Avrupa'da Grönland alarmı: Stratejimizi gözden geçirmeliyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile Paris'te bir araya geldi. Görüşmede Arktik bölgesinde güvenlik, NATO'nun rolü, Avrupa Birliği'nin (AB) stratejisi ve Grönland'la ekonomik iş birliği başlıkları öne çıktı.

"DANİMARKA İLE DAYANIŞMAMIZI YENİDEN İFADE EDİYORUZ"

Macron, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Danimarka'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek mesajı vererek, "Danimarka ile dayanışmamızı, egemenliğinize ve toprak bütünlüğünüze bağlılığımızı yeniden ifade ediyoruz. Grönland ve Grönland halkına tüm desteğimizi yineliyoruz" dedi.

Görüşmenin ana gündeminin Arktik'in güvenliği olduğunu belirten Macron, "Rusya'nın Arktik'teki konumu, Çin'in ekonomik varlığı ve bu yakınlaşmanın stratejik sonuçları karşısında bölgede savunma duruşumuzu güçlendirme gerekliliğini paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARKTİK'TE NATO VARLIĞININ ARTIRILMASINI DESTEKLİYORUZ"

Macron, Danimarka'nın talebiyle yürütülen Arktik Dayanıklılık Operasyonu Tatbikatı'na işaret ederek, NATO başlığına ilişkin, "Arktik'te NATO varlığının artırılmasını destekliyoruz. Biz de buna katılmaya hazırız" şeklinde konuştu.

AB'nin de süreçte daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Macron, "Avrupa Birliği bu yıl Arktik stratejisini gözden geçirmeli. Grönland'daki durum, tüm Avrupa için stratejik bir uyanış çağrısıdır" dedi. Fransa cumhurbaşkanı, Avrupa egemenliği, yabancı müdahaleler, dezenformasyonla mücadele, iklim değişikliği ve stratejik bağımlılıkların azaltılması başlıklarına dikkat çekti.

"BAŞKONSOLOSLUĞUMUZ ŞUBAT BAŞINDA NUUK'A YERLEŞECEK"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB-Grönland arasında 2023'te imzalanan stratejik ortaklığa da değinerek, "Bu ortaklığın uygulanmasını hızlandırmak istiyoruz" diye konuştu. Fransız lider, ortaklığın stratejik ham maddeler alanında sürdürülebilir değer zincirleri oluşturmasını hedeflediğini belirtti. Fransa'nın Nuuk'ta diplomatik varlığını güçlendireceğini belirten Macron, "Başkonsolosluğumuz açıldı. Başkonsolosumuz atandı, şubat başında Nuuk'a yerleşecek" bilgisini paylaştı.

"NATO, ARKTİK'TE ÇOK DAHA ÖNEMLİ BİR ROL OYNAMALI"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Arktik'te NATO'nun rolünün artması gerektiğini belirterek, "NATO, Arktik'te ve Büyük Kuzey'de Grönland çevresi dahil, çok daha önemli bir rol oynamalı" ifadelerini kullandı.

Frederiksen, Avrupa'nın daha güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, "Daha sıkı çalışmalıyız, daha iyi yapmalıyız, daha hızlı olmalıyız. Bu bizi daha güçlü yapar" dedi.

"SAAT BİRLİK SAATİDİR, BÖLÜNME SAATİ DEĞİL"

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise Fransa ile iş birliği alanlarını genişletmek istediklerini belirterek, "Ticaret, kültür, eğitim gibi alanlarda yeni fırsatları keşfedeceğiz" diye konuştu.

Nielsen ayrıca, "Saat birlik saatidir, bölünme saati değil" ifadeleriyle mesaj verdi.