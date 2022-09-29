Avrupa'da havayolu krizi! Bir havalimanı daha yolcu sayısını azaltıyor

Schiphol'den yapılan açıklamada, personel eksikliği ve yoğunluk sebebiyle bir süredir yaşanan aksaklıkların giderilmesi için günlük seyahat eden yolcu sayısında üst limit uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, bu durumdan rahatsızlık duyulsa da kararın hava yolu firmalarına iletildiği kaydedildi.

Bu uygulamayla yolcuların daha belirli ve rahat seyahat etmelerinin, firmaların ise daha istikrarlı ve öngörülebilir hizmet sunabilmelerinin amaçlandığı aktarıldı.

Buna göre, Mart 2023 sonuna kadar Schiphol Havalimanı'nda günlük en fazla 46 bin yolcu seyahat edebilecek. Bu sayı tatil haftalarında 50 bin ile sınırlı tutulacak.

-"LİMİT UYGULAMAK GEREKLİYDİ"

Royal Schiphol Grup Üst Yöneticisi (CEO) Hanne Buis'in "Günlük maksimum yolcu sayısında limit uygulamak gerekliydi." ifadelerine yer verilen açıklamada, limitlerin Ocak 2023'te yeniden gözden geçirileceği ifade edildi.

Eleman eksikliğinden kaynaklanan durumun çözülmesi için hava yolları, işçi ve işveren sendikalarıyla çalışıldığı vurgulandı.

- KLM KARARA TEPKİLİ

Hollanda Kraliyet Hava Yolları KLM'den yapılan yazılı açıklamada, "KLM için bu kadarı yeter. Bu durum ümitsizlik veriyor." ifadesi kullanıldı.

Schiphol'ün bir süredir hava yolu firmalarından yolcu sayılarını yüzde 18 azaltmalarını istediği hatırlatılan açıklamada, yeni limitlerin yolcu sayısını yüzde 22 azaltmak zorunda kalmaları anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, mayıs ayından bu yana Schiphol'ün yoğunluk problemini çözemediği, bunun yerine yolcu sayısını azaltma yoluna giderek müşterilerinin firmalarına olan güvenini ve itibarını zedelediği ifade edildi.

Kararla, yolcu başına maliyetin yüzde 37 artmasının beklendiği belirtilen açıklamada, bu durum sebebiyle KLM'nin zararının 100 milyon avroyu aştığına dikkat çekildi.

Öte yandan Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV), kararı olumlu karşıladıklarını, çalışan sayısının yetersizliğinden kaynaklanan problemler çözülene kadar yolcu sayısının azaltılmasını desteklediklerini açıkladı.



Hollanda medyasında kararlarla ilgili haberlerde, yolcu limitlerinin Kovid-19 öncesinde aynı dönemdeki günlük yolcu sayılarına göre ortalama yüzde 22 daha az yolcu taşınacağı anlamına geldiği belirtildi.

Volkskrant gazetesindeki haberde, Temmuz 2019'da Schiphol'den giden yolcu sayısının 114 bin olduğu kaydedilirken, söz konusu limitin günlük yolcu sayılarına göre ortalama yüzde 56'lık bir azalmaya denk geldiği kaydedildi.

- SCHİPHOL YOLCULARIN VE HAVA YOLLARININ ZARARINI KARŞILADI

Amsterdam Schiphol Havalimanı güvenlik personelinin yetersizliği sebebiyle ciddi yoğunluk yaşarken hava yolları birçok uçuşunu iptal etmek zorunda kalmıştı.

Schiphol, Hollanda Tüketiciler Birliği arasında yapılan anlaşma gereğince 23 Nisan-11 Ağustos tarihleri arasında havalimanındaki yoğunluk sebebiyle uçamayanların bilet değişim masrafları, yeni bilet masrafları veya iptal ücretlerinin yolculara ödemeye başlamıştı.

Schiphol ayrıca, yolcu sayısındaki azaltma sebebiyle hava yolları işletmecilerine, iptal edilen her yolcu bileti karşılığında 350 avro ödeme yapacağını açıklamıştı.