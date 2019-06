Avrupa'da İdlib'e destek gösterileri devam ediyor

Avrupa'da bazı kentlerde, Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan Hama ve İdlib'e yönelik saldırıları protesto edildi.

"We Are the Love (Biz Sevgiyiz)" inisiyatifince, Suriye'de sivillere yönelik katliamlara tepki amacıyla gösteriler düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önündeki Lüksemburg Meydanı'nda toplanan göstericiler, üzerinde "Biz Sevgiyiz" yazılı beyaz balonları gökyüzüne bıraktı.

Gösteride dağıtılan bildiride, "İdlib'de ateşkese uyulması ve bombardımanın durdurulması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması için koridor oluşturulması ve savaş suçlularının yargılanması" çağrısına yer verildi.

- Almanya

Almanya'nın başkenti Berlin'de tarihi Brandenburg kapısı önünde bir araya gelen yaklaşık 50 kişi, Suriye'deki saldırıları protesto etti.

İdlib kentinde yaşanan sivil katliamlarının görsellerinin sergilendiği gösteride, ''Suriye'deki katliamı durdurun'', ''Çocuklar ölmesin'' sloganları atıldı.

- İngiltere

Başkent Londra'da da İngiliz parlamentosu önünde toplanan eylemciler, İngilizce "Biz sevgiyiz (we are the love)" cümlesini oluşturan harfleri taşıyarak kalp biçiminde sıralandı.

İdlib için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan eylemciler, ardından "Biz sevgiyiz" sloganları attı.

Eylemin organizatörlerinden Arwa el-Khani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib için her yaştan, cinsiyetten, milletten ve ırktan kişileri bir araya getiren küresel bir kampanya yürüttüklerini söyledi.

Amaçlarının İdlib'de yaşananları kamuoyu gündemine taşımak olduğunu belirten el-Khani, "İdlib'de yerinden edilmiş 3,5 milyon Suriyeli bulunuyor. Suriye rejimi yarım milyon insanın ölümünden sorumlu. Üstelik bu Birleşmiş Milletlerin resmi rakamı. Gerçek sayı muhtemelen bunun iki misli." dedi.

Rusya'nın da İdlib'de amansız bir bombardımanla evlerinde, hastanelerinde ve okullarında sivilleri hedef aldığını belirten el-Khani, "Uluslararası topluma, sivillere karşı şiddeti derhal bitirmek üzere baskı oluşturması için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

- Fransa

Fransa'da da başkent Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi yakınındaki Trocadero Meydanı'nda bir araya gelen eylemciler, İdlib'de hastane, okul ve sivilleri hedef alan bombaları saldırıların sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanmasını istedi.

Eylemciler, "Biz Sevgiyiz" yazan etiketler ve Esed rejiminin saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı.

- Esed rejimi saldırıları

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, İdlib ve Hama'nın yer aldığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da geniş çaplı saldırılar başlattı.

Sivil Savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, mayıs ayında İdlib'e düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 231 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.