Avrupa'da insanlık dramı! Birbirlerine düştüler: Bir haftada 11 bin kişi geldi

İtalya ile Afrika arasında yer alan ve son yıllarda Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin ilk olarak karaya çıktığı yer olarak ünlenen Lampedusa Adası'na göçmen akınının durdurulamaması, Avrupa Birliği (AB) içinde çatlağa yol açtı. Adaya dün 1500, bir haftada da yaklaşık 11 bin kişinin ayak basması üzerine İtalya'nın aşırı sağcı Başbakanı Giorgia Meloni, üye ülkelere "sorumluluk paylaşımı" çağrısı yaparak aksi halde Roma yönetiminin kendi önlemlerini alacağı uyarısında bulundu. Almanya, İtalya'dan gelen çağrılara kulak tıkayarak ekstra göçmen alımı yapmayacağını duyurdu. Fransa'da ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Avrupa sınırlarını daha iyi korumalı" açıklaması yapmakla yetindi. Paris yönetiminin İtalya sınırından göçmen geçişinin engellenmesi için güvenlik önlemlerini de artırdığı bildirildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, Meloni'nin çağrısı üzerine Lampedusa Adası'nı ziyaret etme kararı aldı. İtalya'ya bu yıl giren düzensiz göçmen sayısı geçen seneye göre iki kat artarak 130 bine dayanırken, gelecek yıllarda durumun daha da ağırlaşabileceği belirtiliyor.

MERKEZDE YER KALMADI

Lampedusa Adası'na sadece dün 6800 düzensiz göçmenin gelmesi ve karşılama merkezinde yer kalmaması üzerine ülke alarm durumuna geçti. Yerel yetkililer, çoğu Tunus'tan teknelerle gelen göçmenlerin sayısının bu hafta başından bu yana 11 bini geçtiğini açıkladı. İtalya Başbakanı Meloni, Kuzey Afrika'dan akın eden göçmenleri durdurmak için AB'ye ortak bir komisyon kurulması çağrısı yaparken, Lampedusa Belediye Başkanı Filippo Mannino ise AB'nin İtalya'yı yalnız bıraktığını söyledi. Meloni, AB'nin Akdeniz'de göçmen teknelerinin İtalya'ya ulaşmasını engelleyecek bir deniz ablukası başlatmaması halinde Roma yönetiminin derhal tek taraflı eylemlerde bulunacağı yönünde bir açıklama yaptı. İtalya'nın yaşadığı göç baskısının sürdürülebilir olmadığının altını çizen Meloni, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'den konuyu ekim ayı yapılacak AB zirvesinin gündemine koymasını istedi.

AB KULAKLARINI TIKADI

Birleşmiş Milletler (BM) Göç Örgütü'nün verilerine göre sadece bu hafta pazartesi ve çarşamba günü arasında yaklaşık 8500 kişi (Lampedusa'nın nüfusundan daha fazla) 199 tekneyle adaya geldi. Son akının artık İtalyan yetkilileri pes ettirdiği ve alarm durumuna geçirdiği ifade ediliyor. AB ülkeleri ise harekete geçmek yerine yerine göçmenlerin İtalya'dan kendilerine gelmemesi için sınırdaki önlemleri artırıyor. Roma yönetimi, AB'nin en önde gelen iki ülkesi Almanya ve Fransa'nın tutumu nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sorumluluk paylaşımı çağrılarına kulaklarını tıkayan Almanya, İtalya'dan göçmen almayacağını açıklarken, Fransa'da Macron "Avrupa'nın sınırlarını daha iyi koruması gerektiğini" söyledi. Ziyaret için gittiği Semur-en-Auxois köyünde basına yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı, göç meselesinin tüm Avrupalıları etkilediğini ve bu gibi durumlarda insani bir yaklaşım sergilemek gerektiğini vurguladı. Macron, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile Lampedusa Adası'ndaki durumu görüştüğünü belirterek, Fransız ve İtalyan hükümetlerinin bu konuda bir çalışma yürütmekte olduğunu ve kararlar alacağını ifade etti.

2024'TE DAHA DA KÖTÜLEŞEBİLİR

Avrupa topraklarına ayak basmaya çalışan göçmen sayısı geçen yıldan bu yana katlanarak artarken, 2024 yılında bu durumun daha da kötüye gidebileceği belirtiliyor. İklim değişikliğine bağlı aşırı hava olayları birçok Afrika ülkesini olumsuz etkilerken, geçim kaynakları zora giren insanları kıtadan göçe zorluyor. Ayrıca Kuzey Afrika'da art arda gelen doğal afetlerin de krizi daha da ağırlaştıracağından korkuluyor. Her yıl çok sayıda kişinin deniz yoluyla İspanya'ya geçmeye çalıştığı Fas'ta yaşanan deprem birçok şehri olumsuz etkilerken, Libya'da yıllardır devam eden istikrarsızlığa, Derne başta olmak üzere ülkenin doğudaki şehirlerine büyük zarar veren sellerin eklenmesinin bölgede ekonomik durumu kötüleştirebileceği ifade edildi.

Ayrıca Sahra altı ülkelerde yaşanan askeri darbelere bağlı istikrarsızlık tehlikesi ve Sudan'da yaşanan iç savaşın yarattığı istikrarsızlığın da göçmen sayısını artırabileceği vurgulanıyor.