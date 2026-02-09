Avrupa'da istifa dalgası büyüyor... Epstein bağlantılı büyükelçi görevinden ayrıldı

ABD Adalet Bakanlığı'nın şeffaflık yasası çerçevesinde kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e yönelik 30 Ocak'ta yayınladığı yeni belgelerin yankıları sürüyor. 1990'lı yıllarda İsrail ve Filistin arasında tarihi bir barış girişimi olarak görülen fakat İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletmesiyle sonuçlanan Oslo Anlaşmaları'nın kilit isimlerinden Norveçli kariyerli diplomat Mona Juul, Epstein ile bağlantılarının ortaya çıkmasının ardından Ürdün Büyükelçiliği görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Eşi Terje Roed-Larsen ile Oslo Anlaşmaları'nda aldığı kilit rolün yanı sıra daha önce Norveç'in İngiltere ve BM büyükelçiliği görevlerinde de bulunan diplomata ilişkin skandal, Norveç ve Avrupa'daki Epstein şokuna yeni bir dalga ekledi.

ABD'deki şeffaflık yasası uyarınca kamuoyunun erişimine açılan belgelerde kötü şöhretli Epstein ile bağlantılarına rastlanan Mona Juul, bu hafta başında kurum için soruşturma sonuçlanana kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

"EPSTEİN İLE NE ÖLÇÜDE TEMAS KURDUĞUNU ANLAMAK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamada ABD Adalet Bakanlığı tarafından son yayınlanan Epstein belgelerinde adı geçen Juul'un büyükelçilik görevinden istifa ettiğini duyurdu. Eide, "Juul'un cinsel suçlardan mahkum olan Epstein ile irtibatı, kendisi adına ciddi bir muhakeme hatası ortaya koymuştur. Bu olay, görevinin gereğini yerine getirmek için ihtiyaç duyulan güvenin yeniden tesis edilmesini zorlaştırmaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Eide, Juul'un görev alanı Irak'ı da kapsayan Ürdün Büyükelçiliği görevinden istifa etme kararının bu hafta bakanlık ile yapılan istişarelerin ardından alındığını duyurdu. Eide, "Juul'un bir Dışişleri Bakanlığı çalışanı olarak Epstein ile ne ölçüde temas kurduğunu anlamak önem arz ediyor" ifadelerini kullandı. Bu çerçevede Juul'un bakanlıkla istişarelere devam edeceğini vurgulayan Eide, "Juul ile Epstein arasındaki ilişkinin diplomat olarak yaptığı işi etkileyip etkilemediğini açıklığa kavuşturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE TAM BİR İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Juul'un avukatı Thomas Skjelbred ise, kariyerli diplomatın mevcut durumun görevini sürdürmesini imkansız hale getirdiği için gönüllü olarak ayrıldığını açıkladı. Skjelbred tarafından yapılan açıklamada, "Mona Juul, olaya ilişkin tüm gerçeklerin gün yüzüne çıkması için Dışişleri Bakanlığı ile tam bir işbirliği içinde olmaya devam edecektir" denildi.

EPSTEİN İLE ÇEŞİTLİ GÖRÜŞMELER YAPTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son belgeler, Juul ve bir dönem bakanlık da yapmış olan eşi Rod-Larsen'in Epstein ile çeşitli görüşmeler, akşam yemekleri ve birlikte yapılan tatiller şeklinde irtibatlarının olduğuna ve hatta Epstein'in Norveçli çiftin başkent Oslo'da büyük ve lüks bir evi piyasa değerinin yarısına satın almasına yardımcı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Juul ve eşi Rod-Larsen, 1993-95 Oslo Anlaşmaları sürecinde kilit rol üstlenen bir Norveçli diplomat grubunda aldıkları görevle öne çıkmış ve bu süreçte aldıkları kilit rol nedeniyle Norveç'in "barış çifti" olarak anılmışlardı.

Norveç'te birçok önde gelen ismin Epstein ile bağlantıları ortaya çıkmış ve bunlar arasında tahtın varisi olan Prens Haakon'un eşi Veliaht Prenses Mette-Marit de yer almıştı. Veliaht Prenses Mette-Marit, Epstein ile yakın ilişki içinde bulunduğu için yazılı bir açıklamayla özür dilemişti.