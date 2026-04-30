İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1859
  • EURO
    52,9008
  • ALTIN
    6719.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa'da jet yakıtı krizi: Yüksek fiyatlar havacılık sektörünü vurdu
Dünya

Avrupa'da jet yakıtı krizi: Yüksek fiyatlar havacılık sektörünü vurdu

Air France-KLM Group, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin jet yakıtı fiyatlarını yükseltmesi dolayısıyla bu yılki kapasite artış beklentisini aşağı yönlü revize etti.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 12:38
Avrupa'da jet yakıtı krizi: Yüksek fiyatlar havacılık sektörünü vurdu
ABONE OL

Fransız-Hollanda ortaklığı olan hava yolu şirketi Air France-KLM Group'tan yapılan açıklamada, koltuk kapasitesi artış hedefinin yüzde 2-4 aralığına çekildiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin yakıt rezervleri ve kontrolsüz yükselen maliyetlere ilişkin endişeleri de paylaşıldı. Bu yılki toplam yakıt faturasının geçen yıla göre 2,4 milyar dolar artarak 9,3 milyar dolara ulaşacağının vurgulandığı açıklamada, "Orta Doğu'ya ilişkin görünüm belirsizliğini koruyor. Bu nedenle Grubumuz, değişen koşullara uyum sağlamak adına yüksek stratejik çevikliğini sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Air France-KLM Group Üst Yöneticisi (CEO) Ben Smith, yakıt piyasasındaki hareketliliğin henüz bilançolarda tam olarak hissedilmediğini belirterek, artan yakıt fiyatlarının gelecek bilançolar üzerinde ciddi yük oluşturacağını kaydetti.

SAVAŞ KAYNAKLI "FİYAT ŞOKU" TÜM SEKTÖRÜ ETKİLİYOR

Orta Doğu'da şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Körfez merkezli hava yolu şirketlerinin güvenlik gerekçesiyle operasyonlarını büyük ölçüde askıya alması, Asya rotalarında Avrupa merkezli taşıyıcılara olan talebi başlangıçta artırdı.

Ancak yükselen bilet fiyatları, özellikle uzun menzilli uçuşlarda tüketicinin geri adım atmasına neden oldu. Savaş kaynaklı "fiyat şoku" sadece Air France-KLM'yi değil, tüm sektörü etkiliyor.

Düşük maliyetli hava yolu şirketleri Ryanair, EasyJet ve turizm şirketi TUI, olumsuz pazar koşulları nedeniyle yıl sonu tahminlerini düşürdü. Alman hava yolu şirketi Lufthansa ise hem artan yakıt maliyetleri hem de bölgesel iştiraki CityLine'ın faaliyetlerine son verilmesi gerekçesiyle yaz tarifesinden 20 bin uçuşu iptal ettiğini açıklamıştı.

  • air france
  • jet yakıtı
  • fiyat
  • kriz
  • orta doğu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.