9 Eylül 2025 Salı / 17 RebiülEvvel 1447
  Avrupa'da Müslüman hazımsızlığı: Domuz kafalarıyla camileri hedef aldılar
Dünya

Avrupa'da Müslüman hazımsızlığı: Domuz kafalarıyla camileri hedef aldılar

Paris'te 9 caminin önünde domuz kafaları bulundu. Yetkililer, kafalardan 5'inin üzerine Cumhurbaşkanı Macron'un adının yazıldığını açıkladı.

IHA9 Eylül 2025 Salı 21:17
Avrupa'da Müslüman hazımsızlığı: Domuz kafalarıyla camileri hedef aldılar
ABONE OL

Fransa'da 9 camiye çirkin bir saldırı düzenlendi. Başkent Paris'teki 9 caminin önüne domuz kafası bırakıldı. Yetkililer, domuz kafalarının 5'inin üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un adının yazıldığını ifade ederek, saldırıların kim veya kimler tarafından düzenlendiğini açıklamadı. Paris Savcılığı, olaylar ilgili soruşma başlatıldığını belirtti.

"MÜSLÜMAN VATANDAŞLARIMIZIN İNANÇLARINI HUZUR İÇİNDE YAŞAYABİLMELERİNİ İSTİYORUM"

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, yaptığı açıklamada, "Müslüman vatandaşlarımızın inançlarını huzur içinde yaşayabilmelerini istiyorum. Genellikle geceleri gerçekleşen ve yabancı müdahale olduğu kanıtlanan önceki eylemlerle paralellik olduğunu göz ardı edemeyiz" ifadelerini kullanarak, Fransa'nın mali ve siyasi bir krizle karşı karşıya olduğu bu dönemde ülkesini istikrarsızlaştırmak için yabancı güçlerin müdahalesini göz ardı edemeyeceklerini belirtti.

Fransa'da geçtiğimiz mayıs ayında sinagoglar ve Holokost anıtı yeşil boya ile tahrip edilmiş, olayla ilgili "yabancı bir güçle" bağlantılı olmakla suçlanan üç Sırp tutuklanmıştı. Fransa, 6 milyondan fazla Müslüman nüfus ile Avrupa'nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olarak biliniyor.

Fransa İnsan Hakları Komisyonu'nun 2024 raporuna göre, Fransa'da ırkçılık artıyor. İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarına göre, Ocak ve Haziran 2025 arasında 181 İslam karşıtı eylem gerçekleştirildi. Bu, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 81 artışa tekabül ediyor.

