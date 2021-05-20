20 Mayıs 2021 Perşembe 15:03 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:03

Belçika polisi, anti tank roketi, ağır makinalı silahlar ve mühimmatlarla birliğinden kaçan radikal görüşlü askeri arıyor.

TRT Haber'in haberine göre, Jürgen Conings isimli 46 yaşındaki firari askerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Firari askerin terör saldırısı düzenlemesinden endişe ediliyor. Bu nedenle firari askerin kaçtığı Limburg kenti çevresindeki camiler önlem için geçici olarak kapatıldı.

Belçika polisi, bazı camileri de, ibadet sırasında kapılarının kilitli olması konusunda uyardı.