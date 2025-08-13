İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7929
  • EURO
    47,7749
  • ALTIN
    4398.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa'da Rusya alarmı! Çocuklara dron eğitimi verecekler
Dünya

Avrupa'da Rusya alarmı! Çocuklara dron eğitimi verecekler

Ukrayna ile Rusya arasında savaş devam ederken, Litvanya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Vilnius yönetiminin, aralarında 8 yaşındaki çocukların da bulunduğu 22 binden fazla kişiye dron yapımı ve kullanımını öğretmeyi hedeflediği belirtildi.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 22:16 - Güncelleme:
Avrupa'da Rusya alarmı! Çocuklara dron eğitimi verecekler
ABONE OL

The Guardian gazetesinin haberine göre, bu eğitim programı, Litvanya'nın olası Rusya tehdidine karşı kapasite artırma çabalarının bir parçası olarak planlandı.

Farklı yaş gruplarına yönelik eğitim kapsamında, 8-10 yaşlarındaki üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine basit dron yapımı ve uçurma, lise öğrencilerine ise dron parçaları tasarlama, üretme ve gelişmiş dronlar yapıp uçurma öğretilecek.

Litvanya hükümeti, 3,3 milyon avro harcayarak FPV dronlar, kontrol ve görüntü iletim sistemleri ile insansız hava araçları (İHA) eğitimine yönelik bir mobil uygulama da dahil olmak üzere özel ekipmanlar satın almayı planlıyor.

EĞİTİM MERKEZLERİ AÇILACAK

Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, 2028'e kadar 15 bin 500 yetişkin ve 7 bin çocuğun dron kontrol becerisi edinmesini planladıklarını ve ülkenin birçok bölgesinde dron eğitim merkezleri açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Savunma ve Eğitim Bakanlıklarının ortak girişimiyle başlatılan eğitimler, "sivil direniş eğitimini genişletme" çabasının bir parçası olarak ders dışı kurslar şeklinde düzenlenecek ve çocukların teknik bilgisini derinleştirmeyi amaçlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.