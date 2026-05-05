  • Avrupa'da Rusya endişesi artıyor: En ciddi güvenlik tehdidi
Avrupa'da Rusya endişesi artıyor: En ciddi güvenlik tehdidi

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Rusya'nın Avrupa için 'en ciddi güvenlik tehdidi' olmayı sürdürdüğünü söyledi.

AA5 Mayıs 2026 Salı 17:03
Radio Prague International'ın haberine göre, Pavel ile Finlandiyalı mevkidaşı Stubb, Prag Kalesi'nde düzenlenen "Europe as a Task" konferansında konuştu.

Pavel, Rusya'nın Avrupa güvenliği için en ciddi tehdit olmaya devam ettiğini, bu nedenle sadece Avrupa'da değil NATO bünyesinde de ortak adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Pavel, Ukrayna'da barışçıl bir çözüm için çalışırken, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

"BİZ AVRUPALILARIN UKRAYNA'DAN NEYE İHTİYACI OLDUĞUNU DÜŞÜNMEYE BAŞLAMALIYIZ"

Rusya'nın Avrupa için "en ciddi güvenlik tehdidi" olmayı sürdürdüğü konusunda mevkidaşına katılan Stubb ise "Ukrayna'nın Avrupa'dan neye ihtiyacı olduğunu konuşmak yerine, belki de biz Avrupalıların Ukrayna'dan neye ihtiyacı olduğunu düşünmeye başlamalıyız." dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ayrıca, Ukrayna'ya topçu mühimmatı tedarikini sağlayan Çek mühimmat girişiminin devam etmesini takdir etti.

