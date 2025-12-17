İSTANBUL 14°C / 4°C
Dünya

Avrupa'da son 20 yılın zirvesi: F-35 alımları cep yaktı

Avrupa ülkesi, savunma harcamalarında uzun süren durağanlığın ardından dikkat çekici bir artışa gitti. Bütçe 7,95 milyar avroya yükselirken, söz konusu rakam son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan F-35 alımları da bütçeyi yukarı doğru çekti.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 18:46 - Güncelleme:
Avrupa'da son 20 yılın zirvesi: F-35 alımları cep yaktı
İngilizce yayın yapan Brussels Times'ın haberine göre, Belçika savunma harcamaları uzun yılların ardından ilk kez yükseliş gösterdi.

SON 20 YILIN ZİRVESİ

Toplam harcamaların yüzde 2,4'üne tekabül eden ve 7,95 milyar avroya yükselen savunma harcamaları, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Diğer taraftan 2024 için savunma harcamaları, Belçika'nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 1,3'üne karşılık geldi.

F-35 ALIMLARI HARCAMALARI YUKARI ÇEKTİ

Belçika'nın F-35 savaş uçakları gibi yeni ekipmanlar satın alması da savunma harcamalarının artmasına etki etti.

Belçika'nın en yüksek harcama yaptığı alanlar ise sosyal koruma, sağlık, ekonomi ve eğitim oldu.

NATO üyeleri, temmuz ayında düzenlenen Lahey Zirvesi'nde, savunma harcamalarını GSYİH'sinin yüzde 5'ine tekabül edecek şekilde yükseltmeyi taahhüt etmişti.

