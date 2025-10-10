İSTANBUL 21°C / 14°C
Dünya

Avrupa'da terör alarmı: Siyasetçilere dronlu suikast planı deşifre oldu

Belçika Federal Savcılığı, siyasetçilere saldırı hazırlığında oldukları şüphesiyle iki kişinin gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıkladı.

AA10 Ekim 2025 Cuma 22:36 - Güncelleme:
Avrupa'da terör alarmı: Siyasetçilere dronlu suikast planı deşifre oldu
ABONE OL

Savcılıktan yapılan açıklamada söz konusu iki şüphelinin "bir terör örgütünün faaliyetlerine katılmak, suç eylemi hazırlamak ve terörle cinayete teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada ilk duruşmanın 15 Ekim Çarşamba günü yapılacağı kaydedildi.

Savcılık, dün siyasetçilere yönelik terör saldırısı planladıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişiden birinin daha sonra serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, Anvers'te ikamet eden şüphelilerin siyasetçileri hedef alan terör saldırısı gerçekleştirme niyetine dair belirtilerin bulunduğu ifade edilmişti.

Ayrıca şüphelilerin yük taşıyabilecek dron yapma niyetinde oldukları bildirilmişti.

Yerel "Het Gazet van Antwerpen" gazetesi, şüphelilerin saldırmayı planladığı siyasetçilerin arasında Belçika Başbakanı Bart De Wever'in de bulunduğunu iddia etmişti.

