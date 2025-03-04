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Dünya

Avrupa'da yeni düzende gözler Türkiye'nin üzerinde! Yunanistan'dan itiraf: Türkler için eşsiz fırsat

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltma niyeti ile uluslararası koşulların, Türkiye'ye Avrupa güvenliğinde rol oynama açısından önemli fırsat sunduğunu yazdı. Haberde, 'Zaman ve uluslararası şartlar değişti. Sadece Avrupa 'salonlarına' geri dönmesi için değil, aynı zamanda NATO ve Avrupa'da da öncü rol oynaması için' ifadesi yer aldı.

AA4 Mart 2025 Salı 18:22 - Güncelleme:
Avrupa'da yeni düzende gözler Türkiye'nin üzerinde! Yunanistan'dan itiraf: Türkler için eşsiz fırsat
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Kathimerini gazetesinde yayımlanan Stavros Yannidis imzalı değerlendirmede, 2020'lerin başında Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Avrupa'nın güvenlik mimarisi için Türkiye ile masaya oturmasının imkansız olduğu savunulurken, şimdi Ankara'nın Avrupa'nın savunma özerkliğinin potansiyel garantörü olarak ortaya çıktığı belirtildi.

"ZAMAN VE ULUSLARARASI ŞARTLAR DEĞİŞTİ"

Değerlendirmede, "Zaman ve uluslararası şartlar değişti. Zira, ABD'nin yaşlı kıtada (Avrupa) askeri izlerini azaltma niyetini açık etmesi, Türkiye için birinci sınıf fırsat oluşturuyor. Sadece Avrupa 'salonlarına' geri dönmesi için değil, aynı zamanda NATO ve Avrupa'da da öncü rol oynaması için." ifadesi yer aldı.

AVRUPA'YI EKONOMİDE, SAVUNMADA VE SİYASETTE ÇIKMAZDAN KURTARABİLECEK İTİRAFI

Yunanistan'ın savunma sanayisinin uluslararası gelişmelerin gerektirdiği hıza uyum sağlayamadığına işaret edilen değerlendirmede, "Yaşlı kıta, savunma anlamında kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aracılığıyla, sadece Türkiye'nin Avrupa'yı ekonomide, savunmada ve siyasette çıkmazdan kurtarabileceğini söylüyor." ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE YÜKSELEN BİR DEV

Değerlendirmede, İtalyan Piaggio Aerospace firmasının Baykar tarafından satın alınması ve Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI, Bayraktar KIZILELMA gibi savunma sanayisindeki başarılar örnek verilerek, tüm bunların Türk savunma sanayisinin silah pazarında hızla bir dev haline geldiğini gösterdiği aktarıldı.

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