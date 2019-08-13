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Avrupa’daki kariyer siteleri haksız rekabet gerekçesiyle Google’ı AB’ye şikayet edecek

Avrupa Birliği (AB) tarafından son iki yılda toplam 8,25 milyar Euro para cezasına çarptırılan Google’ın başı bu kez de kariyer siteleriyle dertte. Avrupa’nın önde gelen 23 iş bulma sitesi, haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Google’ı AB Rekabet Komiseri’ine şikayet edecek. Kariyer siteleri, internette arama yapılırken Google’ın kendi iş arama sitesini kayırdığını iddia ediyor. Kariyer siteleri Google’un bu alanda da hizmet vermeya başlamasıyla ciddi gelir kaybına uğradı.

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Avrupa’nın önde gelen 23 kariyer sitesi AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager’e hitaben hazırladıkları şikayet mektubunda Google’ın iş arama sitesini geçtiğimiz yıl devreye sokmasının ardından pazardaki paylarını kaybettiklerini bildirdi. Komiser Vestager 2018 yılından bu yana Google’da iş arama ve diğer yerel fonksiyonarını inceliyor.
 
İngiliz ‘BestJobsOnline’ ve Alman firmalar ‘Intermedia’ ve ‘Jobindex’’ın başını çektiği şirketler şikayet için güçlerini birleştirme kararı verdi. Firmalar şikayet mektubunda “Google İş Arama sitesi; İspanya, Fransa ve İngiltere gibi bir çok AB ülkesinde olduğu gibi Mayıs 2019’da Almanya’da hizmet vermeye başlamasıyla görünürlükte pazarın lideri haline geldi.” dedi.
 
Firmalar, Google’ın bir online iş bulma sitesinden daha öte hizmetler verdiğine belirtiyor. 23 firma mektubunda Google’ın işçi arayanlara doğrudan hizmet verdiğinden yakınıyor. Kariyer firmaları, Google’ın kendi müşterileriyle doğrudan aktif olarak iletişim kurarak bunlara hizmet satmaya çalıştığını iddia ediyor.
 
Google ise geri bildirimlerden yola çıkarak Avrupa’da bu konuda bir çok değişiklik yaptığını bildirdi.
 
23 firma ise mektupta Rekabet Komiseri şikayeti incelerken AB Komisyonu’nun geçici bir önlem olarak Google’ın haksız rekabet içeren uygumalarının durdurulmasını istedi.
 
AB rekabet hukuku, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri öne çıkarıyor. AB Rekabet Komisyonu dünyanın en büyük arama motoru Google'ı bünyesinde barındıran ABD merkezli Alphabet şirketine, rakiplerinin reklam veren kişi ve firmalarını engellediği gerekçesiyle Mart ayında 1,49 milyar euro para cezası kesmişti. Böylelikle Google, AB sınırları içerisindeki faaliyetleri gerekçesiyle son iki senede 3 kez olmak üzere toplamda 8.21 milyar euro para cezasına çarptırılmış oldu.

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