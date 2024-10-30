Avrupa'daki temsilciliklerde 29 Ekim kutlandı

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'nın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, ülkede görevli Türk kurum temsilcileri ile Kosova Türklerini temsilen çok sayıda konuk katıldı.

İstiklal Marşı ve Kosova milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünü Kosova'da kutlamanın özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Kosova ve Türkiye halklarının kalıcı dostluğunun olduğunu belirten Angılı, "Kosova boyut olarak küçük bir ülke olabilir ama Türk halkının kalbindeki yeri çok büyüktür. Güçlü bağlarımız ve köklü dostluğumuz nedeniyle burada kendimizi ikinci evimizde gibi hissediyoruz." diye konuştu.

Başbakan Kurti de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Başbakanlığı döneminde iki ülke arasındaki işbirliğinin artmasından gurur duyduğunu belirten Kurti, "Ortak tarihi başarılarımızı, sürekli artan işbirliğimizi ve ortaklar, müttefikler ve her şeyden önce dostlar olarak birlikte geçireceğimiz parlak geleceğimizi gururla kutlayalım. Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun." dedi.

Kurti ayrıca Türk yatırımcıları Kosova'da yatırım yapmaya davet etti.

Konuşmaların ardından, Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) konser verdi.

Tören, katılımcılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

- BOSNA HERSEK

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğindeki resepsiyona, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, bakanlar, farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Bosna Hersek milli marşı ile başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı izletildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, burada yaptığı konuşmada, resepsiyona gelen davetlilere teşekkür etti.

Resepsiyonda, Türkiye'nin büyük projeleri ve önemli olaylarının anlatıldığı fotoğraf sergisi de açıldı.

Öte yandan Banja Luka Başkonsolosluğunun düzenlediği resepsiyona da yerel yetkililer katıldı.

Başkonsolos Can Aygün, yaptığı konuşmada Türkiye'nin giderek güçlenen bir ülke olduğunu, birçok alanda güçlü imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Aygün, Türkiye'nin Balkanlar bölgesini çok önemsediğini belirterek bölgede istikrarı, refahı ve halklar arasındaki ortaklığı desteklediklerini kaydetti.

- SIRBİSTAN

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona yerel yetkililerin yanı sıra diğer ülkelerin diplomatik temsilcileri ve davetliler katıldı.

Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, konuşmasında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde büyük ilerleme kaydettiğini ve birçok başarıya ulaştığını aktardı.

Dış politikada barış, istikrar ve refahı hedeflediklerini dile getiren Aksoy, "İslamofobi, yabancı düşmanlığı, düzensiz göç, iklim değişikliği, gıda ve enerji güvenliğindeki bozulmalar jeopolitik türbülansı artırmaktadır. Bunun en güncel örneği Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanıyor. İsrail durdurulmalı ve kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye zorlanmalıdır ki yıkım sona ersin." dedi.

Aksoy, Sırbistan'daki büyükelçilik görevinin yakında sona ereceğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu ifade etti.

- HIRVATİSTAN

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğinin düzenlediği resepsiyona yerel yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yılını kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in özellikle kadınlar ve gençler için taşıdığı anlamın çok büyük olduğunu belirten Altuntaş, şöyle konuştu:

"Eğitim, çalışma hayatı, siyasete katılım gibi alanlarda elde edilen kazanımlar, kadınlarımızın topluma katkıda bulunmalarına olanak tanırken, çocuklarımıza da güçlü birer rol model olmalarını sağlamıştır. Milli savunma sanayimizin öncü kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a karşı geçtiğimiz hafta düzenlenen hain terör saldırısı hepimizi derinden üzdü. Bu alçak saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttikleri gibi 'Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak, güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır.'"

- KARADAĞ

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona katılan Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim 1923'te Türkiye'nin modernleşmesinin ve kalkınmasının temellerinin atıldığını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminin en önemli reformcularından biri olduğunu aktaran İbrahimovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin önemli bir bölgesel güç durumuna geldiğini belirtti.

İbrahimovic, Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak gördüklerini dile getirerek "Bugün işbirliği yapmadığımız neredeyse hiçbir alan yoktur. Esaslı siyasi ilişkiler ekonomi, altyapı, tarım, güvenlik, sağlık, eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğini olumlu yönde etkilemiştir. Türk Ticaret Odası, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Karadağ'daki faaliyetlerini takdirle karşıladığımız Yunus Emre Enstitüsü bu işbirliğini kolaylaştıran diğer kurumlardır." ifadelerini kullandı.

Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan da dünyada çatışmaların sürdüğünü belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi çerçevesinde barış için tüm güçleriyle çaba gösterdiklerine işaret etti.

Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini aktaran Kalkavan, şöyle devam etti:

"Büyükelçiliğimiz ve bağlı kurumları olarak Karadağ'daki mevcudiyetimizi güçlendiriyoruz. Eylül ayında Karadağ'da ilk mukim askeri ataşeliğimizi açtık. Bölgemizde bir güvenlik çıpası olarak gördüğümüz müttefikimiz Karadağ ile askeri ve savunma alanında işbirliğimizi daha da öteye taşıyacağız. Ekonomik ilişkilerimizdeki ve ikili ticaretimizdeki ivmeden memnuniyet duyuyoruz. 2024 yılının ilk sekiz ayında ticaret hacmimiz 145 milyon dolara ulaştı. Ancak bu yeterli değil, potansiyelimizin altında."

Podgoritsa'da bulunan Milenyum Köprüsü, akşam saatlerinde Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

- ROMANYA

Romanya'nın başkenti Bükreş'te de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği tarafından Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ve Romanya İçişleri Bakanı Catalin Predoiu da katıldı.

Ateneul Roman Opera Salonu'nda düzenlenen resepsiyon sonrasında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da bir konser verdi.

Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı resepsiyonda konuşma yapan Bakan Predoiu, konuşmasını Türkçe olarak söylediği "Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti." sözleriyle bitirdi.

- BELÇİKA

Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşuyla başladı.

İstiklal Marşı ve Belçika milli marşının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntülü mesajı paylaşıldı.

Büyükelçi Uysal konuşmasında Türkiye'nin kuruluşundan bu yana geçen sürede dünyanın farklı coğrafyalarındaki diplomatik ve askeri başarılarından, insani yardımda söz ederek "Bu evrimi Cumhuriyet'imize borçluyuz." dedi.

İçinde bulunulan yılın İş Gücü Anlaşması'yla Türk toplumunun Belçika'da varlık göstermesinin 60. yılı olduğuna değinen Uysal, "İkili siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin gelişimi cesaret verici." ifadesini kullandı.

Ardından TRT'nin hazırladığı "Bir Valiz 60 Yıl" belgeselinin tanıtıldığı resepsiyon, konservatuar öğrencisi Türk gençlerinin müzik dinletisiyle devam etti.

Resepsiyona katılan çok sayıda Türk ve yabancı konuğa Türk lezzetleri ikram edildi.

- YUNANİSTAN

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü, Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde, Büyükelçilik konutunda öğle ve akşam saatlerinde düzenlenen resepsiyonlarla kutlandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile diğer Yunan kamu kurum temsilcileri, yabancı ülkelerin Atina'daki diplomatik misyon şefleri, askeri ataşeleri, sanatçı, akademisyenler, iş insanları, vatandaşlar ve soydaşların da aralarında yer aldığı yaklaşık 800 kişi kutlamalara katıldı.

Kutlamaya katılanlar arasında Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu, Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Themistoklis Demiris, hükümet sözcü yardımcısı Aristotelia Peloni, Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Sturnaras ve ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis de vardı.

İstiklal Marşı ve Yunan milli marşının okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim video mesajı izlendi.

Büyükelçi Erciyes, törende yaptığı konuşmada, kuruluşundan 101 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin, güçlü ekonomisi, dinamik ve eğitimli genç nüfusu ve sağlam demokratik temelleri ile uluslararası toplumun güçlü, sorumlu ve aktif bir üyesi olduğunu belirtti.

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Büyükelçiliğe gönderilen taziye ve dayanışma mesajlarına teşekkür eden Erciyes, konuşmasında Türk-Yunan ilişkilerine de değindi.

Büyükelçi Erciyes, iki ülke arasındaki işbirliğinin iki ülkenin de ortak menfaatine olduğunu belirterek bu vizyonla hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in son 16 ayda 6 kez bir araya geldiğini hatırlattı.

Bu çerçevede iki ülke arasında tüm diyalog kanallarının yeniden işletildiğine, üst düzey ve teknik temasların arttırıldığına, birçok ortak projenin hayata geçirildiğine dikkati çeken Erciyes, işbirliğinin somut sonuçlarının ekonomi, ticaret, yatırımlar, turizm ve kültür alanlarında görülmeye başlandığını kaydetti.

Erciyes, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin yıl sonunda 6,2 milyar doları aşmasının beklendiğini belirterek iki ülke arasında karşılıklı turist sayılarının da bu sene sonunda rekor seviyeye ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakın bir tarihte Atina'yı ziyaret edeceğini ve 2025'in ilk aylarında Ankara'da iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İş Konseyi (YDİK) toplantısının yapılacağını belirten Erciyes, ikili ilişkilerdeki bu pozitif iklimin Türkiye ile Yunanistan arasındaki tüm meselelerin çözümü için de bir fırsat sunduğunu ancak bunun siyasi, psikolojik ve tarihi zorluklar nedeniyle kolay olmadığını dile getirdi.

Büyükelçi Erciyes, iki ülke arasındaki tüm ihtilafların, uluslararası hukuka ve iyi komşuluğa dayanarak samimi ve anlamlı bir diyalogla, meşru hak ve çıkarlara karşılıklı saygı gösterilmesi ve tarihten husumet yerine uyum çıkarılması suretiyle çözülebileceğine inandığını belirtti.

Bu arada, A Milli Basketbol Takımı ve Yunanistan'ın Panathinaikos ekibinin başantrenörü Ergin Ataman da Atina'daki kutlamalara katıldı.

Hem Türk hem de Yunan misafirlerin ilgi odağı olan Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'imizin 101. yılını gururla kutluyoruz. Atina'dan tüm Türk halkına, Türk ulusuna selam ve sevgilerimi sunuyorum. Tabii ki bu güzel günde Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum." dedi.

Diğer yandan, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından da Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı vesilesiyle Yatsı Köy'de, yaklaşık 3 bin soydaşın katılımıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, bu etkinliğe ev sahipliği yapmanın ve Yunanistan'daki soydaşlarla bir araya gelmenin kendileri için bir onur olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu gün olan 29 Ekim 1923'e atıfta bulunan Ünal, Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanının ardından yaptığı konuşmayı anımsattı.

Ünal, Atatürk'ün "Türk milletinin yüksek kabiliyetlere sahip olduğunu" belirttiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin "mesut, muvaffak ve muzaffer olacağı" inancını dile getirdiğini hatırlattı.

Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anarak konuşmasını sürdüren Ünal, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerine de değindi.

Ünal, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yönelik çalışmaların önemine dikkati çekerek yüksek düzeyde ziyaretlerin artarak devam etmesi temennisinin gerçekleştiğini belirtti.

Bu işbirliği sürecinin turizmin ötesine geçerek halklar arasındaki dostluğu pekiştirdiğini ve halkların birbirini yeniden tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Ünal, Türk-Yunan dostluğunu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'ye bıraktığı bir miras olarak nitelendirdi.

Batı Trakyalı Türklere de seslenen Başkonsolos, "Sizler iki ülke arasında dostluk, kültür ve gönül köprüsüsünüz." diyerek, Türklerin kültür ve kimliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmalarının önemini vurguladı.

Ünal'ın konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 101. yıl mesajı gösterildi.

Resepsiyonda, Cumhuriyetin 101. yılına özel hazırlanan video gösterimi de katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Resepsiyona, Başkonsolos Ünal'ın yanı sıra Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Başkanı Çiğdem Asafoğlu, DEB Partisi Onursal Başkanı Işık Ahmet, Soydaş milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat ile Türk azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- BULGARİSTAN

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıldönümü münasebetiyle başkent Sofya'da bir otelde resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona, Bulgaristan İçişleri Bakanı Atanas İlkov, Turizm Bakanı Evtim Miloşev, Çalışma ve Sosyal Bakanı İvaylo İvanov, Adalet Bakanı Mariya Pavlova, Dışişleri Bakan Yardımcısı Elena Şekerletova, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, milletvekilleri, Sofya'da görevli diplomat ve askeri misyon temsilcileri, Türkiye dostu kültür, sanat ve edebiyat temsilcileri katıldı.

Sofya'daki kutlama İstiklal Marşı ve Bulgaristan ulusal marşıyla başladı.

Kutlamanın ev sahipliğini yapan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, "Bu kutlu günde, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyor, bize miras bıraktıkları Cumhuriyet'in kazanımlarını hep birlikte coşkuyla kutluyoruz." dedi.

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostane ilişkilerin, her zaman büyük önem taşıdığını belirten Uyanık, "Ortak değerlerimiz, aramızdaki bağları güçlendirmekte ve iş birliğimizi her geçen gün daha da ileriye taşımaktadır. Ticaretten güvenliğe, turizmden kültüre kadar pek çok alanda gelişen ilişkilerimiz, iki ülke halklarının yararına hizmet etmekte, bölgemize de istikrar ve refah getirmektedir." dedi.

Türk iş adamların, Bulgaristan'daki yatırımlarının 2,5 milyar avroya ulaştığına ve 15 binden fazla kişiye istihdam sağladığına işaret eden Uyanık, "Yaklaşık 7 milyar dolar olan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara yükseltme yönündeki ortak hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajı gösterilmesinin ardından Büyükelçi Uyanık Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne özel hazırlanan pastayı kesti.

- İSVİÇRE

İsviçre'nin Cenevre kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyon, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy ve Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan'ın ev sahipliğinde düzenlendi.

BM'ye bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nde (WIPO) düzenlenen resepsiyona, BM Cenevre Ofisi Medeniyetler İttifakı Özel Temsilcisi Büyükelçi Hakan Kıvanç, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü, yabancı diplomatlar, Cenevre'deki uluslararası kuruluşların temsilcileri, Türk vatandaşları ve diğer davetliler katıldı.

Resepsiyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Akçapar, yaptığı konuşmada, böyle önemli bir gün için düzenlenen programa katılan tüm konuklara teşekkür etti.

Akçapar, "Cumhuriyet'imizin başarılarıyla övünüyoruz. Birlik ve beraberliğimizden güç alarak Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi hep daha da ileri noktalara taşımak için canla başla çalışıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet'in ilke ve değerlerine bağlı şekilde ilerlemeye devam ediyoruz." dedi.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy ve Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman ev sahipliğinde düzenlenen programa, yabancı diplomatlar, İsviçre Türk Toplumu (İTT) Genel Başkanı Suat Şahin, Bern'deki uluslararası kuruluşların temsilcileri, İsviçre Türk toplumunun temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Acarsoy, burada yaptığı konuşmada, davetlilere programa katıldıkları için teşekkür etti ve Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi.

İsviçre'de görev süresi sona eren Acarsoy, göreve başlamasından bu yana İsviçre makamlarına ve buradaki Türk toplumunun kendisine verdiği destekten dolayı minnettar olduğunu kaydetti.

Başkonsolos Çorman da konuşmasında katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

- ARNAVUTLUK

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Albana Koçiu'nun yanı sıra kurum temsilcileri, büyükelçiler, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Arnavutluk milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Büyükelçi Atay, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkileri özel olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'ın son dönemde Arnavutluk'a yaptığı ziyaretlere de değinen Atay, 2024 yılını oldukça verimli bir yıl olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Tiran'ın merkezinde bulunan Politeknik Üniversitesi binasına Türk bayrağı yansıtıldı.