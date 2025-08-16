Avrupa'dan ''E1 projesi''ne sert tepki: İşgal planından vazgeçin

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Doğu Kudüs'teki "E1" projesini onaylamayı planladığı yönündeki açıklamasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Fransa, İsrail makamlarının Kudüs'ün doğusunda 3 binden fazla konutun inşasını öngören E1 yerleşim projesini onaylamasını en güçlü şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'e uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini teşkil eden bu projeden vazgeçmesi çağrısı yapılan açıklamada, projenin yürürlüğe girmesinin Batı Şeria'yı ikiye böleceği ve iki devletli çözüme ciddi şekilde zarar vereceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, iki devletli çözümün İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı barış ve güvenliği sağlayabilecek tek çözüm olduğu belirtilerek, şu ifadeler kaydedildi:

"Fransa, sömürgeciliği ve bunun yol açtığı gerginlik ve şiddeti yeniden kınıyor. Fransa, Avrupalı ortaklarıyla beraber, sömürgeciliğe son vermek için İsrail'e yönelik baskıyı artırmaya hazır, bu sömürgecilikten sorumlu kişi ve kurumlara yönelik yeni yaptırımlardan da geçebilir."

DOĞU KUDÜS İLE BATI ŞERİA ARASINDAKİ BAĞLANTININ KESİLMESİ AMAÇLANIYOR

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan, fakat Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesi başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1" projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Bu proje kapsamında 5 binden fazla Filistinlinin, topraklarından sürülebileceği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor.

Birleşmiş Milletlerin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te işgalci İsrail'in tüm "yeni yerleşim faaliyetlerini" durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği yönünde görüş kararını bildirmiş ancak İsrail kararı reddetmişti.

SMOTRİCH "E1" PROJESİNİ ONAYLAYACAĞINI DUYURMUŞTU

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.

