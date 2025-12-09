''Türk ordusu kadar güçlü değiliz'' itirafı! Francken: Türkiyesiz bir senaryoya inanmıyorum

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin'in ev sahipliğinde resmi konutta düzenlenen resepsiyona katılan Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İlk kez 8 Aralık'ta düzenlenen Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Endüstri Günü'ne katılım sağladığını ve bunun çok önemli bir etkinlik olduğunu belirten Francken, "Türkiye ve Belçika olarak işbirliği yapmalıyız, birlikte çalışmalıyız." diye konuştu.

Francken, Türkiye'nin çok güçlü bir savunma sanayisine ve büyük şirketlere sahip olduğunun altını çizerek "Belçika daha küçük bir ülke. Aynı orduya, aynı kabiliyetlere sahip değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Hem Türkiye hem de Belçika'da üst düzey teknolojik imkanlar bulunduğuna işaret eden Bakan Francken, iki ülkenin şirketlerinin bir araya gelmesi, ağ kurması ve birbirini tanımasının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

- "2026 İKİLİ İLİŞKİLER AÇISINDAN ÇOK VERİMLİ BİR YIL OLACAK"

Francken, Türkiye-Belçika ikili ilişkilerini "çok iyi" olarak tanımlayarak, iki NATO üyesinin her zaman birlikte güçlü durduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye yaz aylarında gerçekleştirdiği ziyaret ve şimdi yürütülen diplomatik ve sanayi temelli temasların çok iyi bir şekilde ilerlediğini belirten Bakan Francken, "2026 yılının, Türkiye ile Belçika arasındaki ikili ilişkilerimizi gerçekten öne çıkaracak, çok verimli bir yıl olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Belçika Prensesi Astrid ile Mayıs 2026'da Türkiye'ye büyük bir ekonomik ve ticaret heyetinin ziyaret düzenleyeceği bilgisin paylaşan Francken, ziyaretin yaklaşık 1 hafta süreceğini kaydetti.

Francken, daha sonra Temmuz 2026'da NATO Liderler Zirvesi'nin de Ankara'da düzenleneceğini anımsatarak, "Orada da çok sayıda savunma sanayi temsilcisi hazır bulunacak. Belçikalı şirketler de orada olacak ve umarım teknoloji, savunma ve inovasyon alanında iyi sözleşmeler imzalayabiliriz, halkımızı ve değerlerimizi korumaya yönelik çalışmalar konusunda birlikte ilerleyebiliriz." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Avrupa'nın, Türkiye ortak savunma girişimlerine dahil edilmeden güvende olup olamayacağına ilişkin soruya Francken, şu sözlerle yanıt verdi:

"Hayır, bizim Türkiye'ye ihtiyacımız var. Jeopolitik hakkında biraz bilgisi olan herkes, Türkiye'ye neden ihtiyaç duyduğumuzu bilir. Avrupa'daki konumu, ortaya koyduğu güç, bizim sahip olmadığımız askeri kabiliyetleri. Aynı şekilde teknoloji alanındaki yenilikler ve sahip oldukları büyük şirketler bakımından da durum böyle. Bu nedenle Türk halkına, Türk sanayisine, Türk siyasetine ve Türk diplomasisine ihtiyacımız var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin içinde olmadığı bir (güvenlik) senaryosuna inanmıyorum. Bu yüzden birlikte çalışmalıyız."

Francken, bu nedenle Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkileri daha da yoğunlaştırmaya ve büyütmeye istekli olduğunu vurguladı.

- "ÜLKENİZDEN ÖĞRENEBİLECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

Belçika'da artan dron faaliyetleriyle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğinin mümkün olup olmadığına ilişkin ise Francken, "Evet, kesinlikle. Türkiye'nin, inovasyon ve teknoloji, özellikle de dronlar, insansız hava araçları ve insansız sistemler alanında en ilerici ülkelerden biri olduğunu düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin Ukrayna ile bu alanda öncü rol oynadığını belirten Bakan Francken, Türkiye'nin çok ciddi kabiliyetleri ve güçlü bir yenilik kapasitesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bu konuda ciddi bilgi birikimi bulunduğunu dile getiren Francken, iki ülkenin bu alanda da birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Ülkesinde dronlarla yürütülen hibrit savaşın yol açtığı tehditlerin Türkiye ile işbirliği yaparak bertaraf edilebileceğini söyleyen Francken, "Ülkenizden öğrenebileceğimiz çok şey var." diyerek sözlerine son verdi.