İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meloni, "İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu aktivistlerin, insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması müsamaha gösterilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Söz konusu İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını sağlamak için kurumsal kanallardan gerekli tüm adımları derhal attıklarını aktaran Meloni, İtalya'nın ayrıca, bu aktivistlere uygulanan muamele ve İtalyan hükümetinin açık taleplerine gösterilen tüm saygısızlık nedeniyle özür talep ettiğini vurguladı.

Meloni, "Bu nedenlerle, Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisini derhal çağırarak olayla ilgili izahat isteyecek." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Tajani de Ben-Gvir'in videosunun kesinlikle kabul edilemez ve insan onuruna aykırı olduğu vurguladı.

Tajani, Başbakan Meloni ile mutabık kalarak İsrail'in Roma Büyükelçisini Bakanlığa çağıracaklarını belirtti.

Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

FRANSA HAREKETE GEÇTİ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele nedeniyle bu ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını duyurdu.

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "(İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir'in, İsrail hükümetindeki meslektaşları tarafından tepki gören Küresel Sumud Filosu yolcularına yönelik eylemleri kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bu durum karşısındaki öfkelerini dile getirmek ve izahat için İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatı verdiğini belirten Barrot, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vatandaşlarımızın güvenliği sürekli önceliğimizdir. Bu filo hakkında ne düşünürsek düşünelim ve birçok kez bu yöntemi onaylamadığımızı dile getirsek de katılan vatandaşlarımıza saygıyla muamele edilmeli ve en kısa sürede serbest bırakılmalılar."

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesi nedeniyle İsrail'in Brüksel Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, aktivistlere yönelik muameleye ilişkin görüntülerinin son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.

İnsanların alıkonulmuş, bağlanmış, yüzüstü yatırılmış halde tutulması ve bir hükümet bakanının onların aşağılanmasını sosyal medyada yayımlamasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Prevot, "Gözaltına alınanlar arasında Belçika vatandaşları da bulunuyor. Bu durum kabul edilemez. En temel insan onuru standartlarını ihlal ediyor. Tüm gözaltındakilere onurlu şekilde muamele edilmeli ve derhal serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Prevot, "Öfkemizi iletmek ve açıklama talep etmek amacıyla Belçika'daki İsrail Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istedim." bilgisini verdi.

Ayrıca Belçika vatandaşlarına acilen konsolosluk erişimi sağlanması talimatı verdiğine dikkati çeken Prevot, Gazze'deki insani durumun felaket boyutunda olmaya devam ettiğini ve uluslararası toplumun tüm dikkatini gerektirdiğini vurguladı.

Prevot, ülkesinin, bu konuya dikkat çekmek için tüm diplomatik kanallar üzerinden aktif olmaya devam edeceğini bildirdi.

İspanya, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik "canavarca" muamelesi nedeniyle özür talep etti, İsrail'in maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Hollanda Başbakanı Jetten, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelesinin kabul edilemez olduğunu ve İsrail elçisinin izahat için çağrıldığını duyurdu

İRLANDA'DAN SERT TEPKİ

İrlanda Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Helen McEntee, İsrail'in uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunmasıyla ilgili, "Görüntülerde, İrlanda vatandaşlarının da aralarında bulunduğu Küresel Sumud Filosu katılımcılarının yasa dışı şekilde gözaltında tutulduğu ve kendilerine hiçbir şekilde onura ve saygıya uygun muamele edilmediği görülüyor." dedi.

McEntee, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na götürüldüğü ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmasına tepki gösterdi.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler karşısında dehşete düştüğünü belirten McEntee, "Görüntülerde, İrlanda vatandaşlarının da aralarında bulunduğu Küresel Sumud Filosu katılımcılarının yasa dışı şekilde gözaltında tutulduğu ve kendilerine hiçbir şekilde onura ve saygıya uygun muamele edilmediği görülüyor." ifadelerini kullandı.

McEntee, İrlanda'nın Tel Aviv Büyükelçisi'ni konuyla ilgili görevlendirdiğini belirterek, "Büyükelçi talimatım üzerine İrlanda vatandaşlarının tamamının güvenliği ve refahının korunacağına ve uluslararası hukuk kapsamında hak ettikleri tüm korumalardan yararlanacaklarına dair derhal güvence talep etmiştir. Ayrıca, kendilerinin derhal serbest bırakılmasını da talep ettim." bilgisini verdi.

Bakan McEntee, tüm aktivist ve ailelerin gerekli yardımı ve konsolosluk desteğini alacağını kaydetti.

SLOVENYA: KABUL EDİLEMEZ

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelenin "korkunç, şok edici ve kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Fajon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hiçbir ülkenin İsrail'in yaptığı gibi insanları işkenceyle karşılamaması gerektiğini vurguladı.

Aktivistlere yönelik muamelenin "korkunç, şok edici ve kabul edilemez" olduğunu kaydeden Fajon, "(İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve İsrail makamlarının Küresel Sumud Filosu'na sergilediği aşağılayıcı davranış, demokratik bir toplumda yeri olmayan bir tutumdur." ifadelerini kullandı.

HAMAS: KÜRESEL SUMUD FİLOSU AKTİVİSTLERİNİN ALIKONULMA GÖRÜNTÜLERİ, İSRAİL LİDERLERİNİN SADİZMİNİ YANSITIYOR

Hamas, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkonulma görüntülerinin "İsrail'in liderlerinin sadizmini yansıttığını" belirtti.

Hamas, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin alıkonulması sırasında İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ben-Gvir'in de olay yerinde bulunduğu esnada aktivistlerin alıkonulması sırasında sergilenen kötü muamele ve aşağılayıcı görüntüler, İsrail işgal yönetimi liderlerinin zihniyetine hakim olan ahlaki çöküşü ve sadizmi yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in bu eylemleri, "aktivistlerin iradesini kırmayı ve Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmaya yönelik insani çabalarından vazgeçirmeyi amaçlayan umutsuz bir girişim" olarak değerlendirildi.

Hamas, aktivistlerin güvenliğinin tüm sorumluluğunun, İsrail ve liderlerine ait olduğunu belirterek, "alıkonulanların derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Ayrıca Hamas, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarından bu ihlallerin belgelenmesini, sorumluların "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" kapsamında yargılanması için ivedilikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmalarını istedi.

Aktivistlerin cesaretini ve fedakarlıklarını takdir ettiğini kaydeden Hamas, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kırılması adına sarf edilen insani çabaların sürdürülmesinin ve İsrail'in işlediği ihlallerin ortaya çıkarılmasının önemini vurguladı.

FİLİSTİN ESİRLER CEMİYETİ, İSRAİL'İN KÜRESEL SUMUD FİLOSU KATILIMCILARINA KÖTÜ MUAMELESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in "Özgürlük Filosu" ve "Küresel Sumud Filosu"na katılan aktivistleri alıkoymasını, dünyayı "sindirmeyi" amaçlayan sistematik bir politika şeklinde niteledi.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Filistin'e destek veren sesleri bastırmak ve dünya genelindeki dayanışma gösteren aktivistleri korkutmak amacıyla uluslararası aktivistlerin "kaçırılmasını" organize bir uygulamaya dönüştürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in bu politikayla "Filistin halkıyla dayanışmayı düşünen herkesin gözaltı, kötü muamele, tutuklama ve işkenceyle karşı karşıya kalacağı" mesajını vermeyi hedeflediği vurgulandı.

İsrail makamlarının son dönemde yüzlerce uluslararası aktiviste yönelik benzer uygulamalarda bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Küresel Sumud Filosu" ve "Özgürlük Filosu"ndaki aktivistlerin kuşatılarak alıkonulduğu ve zorla Aşdod Limanı'na götürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de katıldığı belirtilen kötü muamele, işkence ve aşağılamaların, İsrail hapishanelerindeki Filistinli ve Arap tutukluların günlük yaşamından bir kesiti yansıttığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerinin, Filistinlilere karşı sistematik yok etme politikalarının en belirgin alanlarından biri haline geldiği aktarılan açıklamada, tutuklu ve hükümlülere yönelik "örgütlü suçlarda benzeri görülmemiş bir artış" yaşandığına işaret edildi.