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Dünya

Avrupa'dan İsrail'e tepkiler çığ gibi: Gazze'de şahit olduğumuz şey soykırım

İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, bölgede soykırıma tanık olunduğunu ve buna sessiz kalındığını dile getirdi.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 19:22 - Güncelleme:
Avrupa'dan İsrail'e tepkiler çığ gibi: Gazze'de şahit olduğumuz şey soykırım
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Pirc Musar, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze konusunda pasif ve bölünmüş olduğunu söyledi.

Slovenya'nın barışçıl ve istikrarlı bir Avrupa komşuluğu için çabaladığını ifade eden Pirc Musar, "İşte tam da bu nedenle AB'nin Orta Doğu'daki krize yönelik daha güçlü bir eylemde bulunmasını savunuyoruz." dedi.

"SALDIRILARA BİR AN EVVEL SON VERİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Pirc Musar, İsrail'in Filistin'e yönelik devam ettirdiği yoğun saldırılara işaret ederek, "Gazze'de tanık olduğumuz şey soykırımdır ve biz buna sessiz kalıyoruz. Uluslararası ve insan hakları hukuku çerçevesinde saldırılara bir an evvel son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

AB'nin temel hedefinin düşmanlıklara son vermek olması gerektiğini vurgulayan Pirc Musar, Filistin'in tanınmasının bölgede kalıcı ve adil barışa doğru atılması gereken bir adım olduğunu kaydetti.

Pirc Musar, konuşmasının ardından ayakta alkışlandı.

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