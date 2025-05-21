Avrupa'dan İsrail'e tepkiler çığ gibi: Gazze'de şahit olduğumuz şey soykırım

Pirc Musar, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze konusunda pasif ve bölünmüş olduğunu söyledi.

Slovenya'nın barışçıl ve istikrarlı bir Avrupa komşuluğu için çabaladığını ifade eden Pirc Musar, "İşte tam da bu nedenle AB'nin Orta Doğu'daki krize yönelik daha güçlü bir eylemde bulunmasını savunuyoruz." dedi.

Pirc Musar, İsrail'in Filistin'e yönelik devam ettirdiği yoğun saldırılara işaret ederek, "Gazze'de tanık olduğumuz şey soykırımdır ve biz buna sessiz kalıyoruz. Uluslararası ve insan hakları hukuku çerçevesinde saldırılara bir an evvel son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

AB'nin temel hedefinin düşmanlıklara son vermek olması gerektiğini vurgulayan Pirc Musar, Filistin'in tanınmasının bölgede kalıcı ve adil barışa doğru atılması gereken bir adım olduğunu kaydetti.

Pirc Musar, konuşmasının ardından ayakta alkışlandı.