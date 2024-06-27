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Dünya

Avrupa'dan Kenya'ya Eş-Şebab'la mücadelede desteği: 21 milyon dolarlık askeri destek verilecek

Avrupa Birliği'nin (AB), terör örgütü Eş-Şebab ile mücadele için Kenya'ya 21,4 milyon dolarlık askeri yardım göndereceği açıklandı.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 11:51 - Güncelleme:
Avrupa'dan Kenya'ya Eş-Şebab'la mücadelede desteği: 21 milyon dolarlık askeri destek verilecek
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AB Konseyinden yapılan açıklamada, Eş-Şebab örgütüyle mücadelede Kenya'ya 21,4 milyon dolar değerinde askeri destek sağlanacağı kaydedildi.

Verilen maddi desteğin, özellikle Kenya ordusunun sınır güvenliğini sağlama ve Eş-Şebab örgütünün Kenya'ya yönelik operasyonlarına karşı kullanılacağı ifade edildi.

ASKERİ DESTEKTE NELER VAR?

Açıklamada, verilen destek içerisinde insansız hava araçları, sinyal bozucular, gece görüş gözlüğü, can yeleği gibi kişisel koruyucu ekipman, el yapımı patlayıcı cihazları etkisiz hale getirecek sistemler, elektronik harp araçları ve mobil sağlık sistemleri olduğu belirtildi.

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