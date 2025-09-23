İSTANBUL 27°C / 16°C
23 Eylül 2025 Salı
Dünya

Avrupa'dan Rusya'ya tepki: Hava sahası ihlalleri gerilimi tırmandırma tuzağı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın son hava sahası ihlallerini “gerilimi tırmandırma tuzağı” olarak nitelendirerek, provokasyona kapılmadan NATO hava sahasını korumaya devam edeceklerini açıkladı.

23 Eylül 2025 Salı 20:36
Alman Bakan Pistorius, İsveçli mevkidaşı Pal Jonson ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Moskova'nın Avrupa ülkelerini bir tuzağa çekmeye çalıştığını savunan Pistorius, "(Rusya'nın son hava sahası ihlalleri) Bu, bizim düşmememiz gereken gerilimi tırmandırma tuzağı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu iyiliği yapmayacağız. Kışkırtılmaya izin vermeyeceğiz." dedi.

Pistorius, provokasyona kapılmayacaklarını ifade ederek, "Ancak oradayız ve müdahale edeceğiz. Neler olduğunu yakından izleyeceğiz ve dışarıya kadar eşlik edeceğiz. Hoşgörülü ve sabırlı olacağız, ancak orada olduğumuzu ve her an daha fazlasını yapabileceğimizi açıkça göstereceğiz." diye konuştu.

Ülkesinin NATO müttefikleriyle dayanışmasını bir kez daha teyit eden Pistorius, Alman kuvvetlerinin NATO hava sahasını ihlallerden korumaya devam edeceğini ancak aceleci tepkilere karşı ihtiyatlı davranacağını vurguladı.

İsveç Savunma Bakanı Jonson da NATO'nun doğu kanadındaki varlığının güçlendirilmesine ilişkin olarak, şimdi dayanışma ve eylem zamanı olduğunu belirtti.

