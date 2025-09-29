İSTANBUL 18°C / 13°C
Avrupa'dan Rusya'ya yeni yaptırım dalgası

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa'nın Rusya'ya karşı yeni ve güçlü yaptırımlar için hazırlık yaptığını söyledi. 'Güçlü yaptırımlar' olarak nitelenen paketin büyük Rus petrol şirketlerine yönelik olduğunu belirten Barrot, aynı zamanda Rusya bankacılığının da hedef alınacağını söyledi.

29 Eylül 2025 Pazartesi 15:19
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupalı ortakların Rusya'ya karşı yeni "güçlü" yaptırımları devreye koyacağını belirtti.

Polonya'daki Varşova Güvenlik Forumu'na katılan Barrot, Polonyalı mevkidaşı Radoslaw Sikorski, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile ortak basın toplantısında konuştu.

Barrot, Avrupalı ortaklar ile Rusya'ya karşı ABD'de Donald Trump yönetimi ile birlikte yeni yaptırım paketi hazırlığında olduklarını duyurdu.

"Güçlü yaptırımlar" olarak nitelediği paketin Ocak 2027'ye kadar Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının tamamen durdurulması ve büyük Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırımları içerdiğini kaydeden Barrot, aynı zamanda Rusya bankacılığının da hedef alınacağını söyledi.

Barrot, "Rusya'nın Avrupa sınırlarındaki son provokasyonları Avrupalıların cesaretini kırmadı aksine kararlılığımızı güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

Avrupalı ortakların Rusya'nın provokasyonlarına karşılık vermeye "hazır" olduğunu vurgulayan Barrot, Avrupa Birliği (AB) topraklarının her santimetrekaresini savunacaklarının altını çizdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 19 Eylül'de Rusya'ya yönelik 19'uncu yaptırım paketini uygulamaya koyma hazırlığında olduklarını duyurmuştu. Von der Leyen, yeni yaptırım paketinin LNG ithalat yasağı, bankalara işlem yasağı ve kriptolara yaptırımları içerdiğini bildirmişti.

Söz konusu yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi 27 ülkenin oybirliği gerekiyor.

AB, şimdiye kadar savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 18 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil olmak üzere enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünlerle altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

