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Dünya

Avrupa'dan savunma sanayi adımı! Kaynak belli oldu

Avrupa Birliği (AB), savunma alanında 4 boyutlu görüntüleme radarı, küçük entegre devreler ve kızılötesi sensör gibi çeşitli yeni projelere yönelik AR-GE faaliyetleri için 1 milyar avroluk kaynak ayırdı.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 17:15 - Güncelleme:
Avrupa'dan savunma sanayi adımı! Kaynak belli oldu
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AB Komisyonu, yeni nesil savunma teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Avrupa Savunma Fonu 2025 yılı çalışma programının kabul edildiğini duyurdu.

Programla, komisyonun kritik savunma teknolojileri ve yeteneklerinin geliştirilmesini desteklemek için önemli miktarda kaynak sağlayacağı ifade edilen açıklamada, kara, hava, deniz ve uzay muharebesi ile enerji dayanıklılığı ve çevresel geçiş gibi kritik alanlara 100'er milyon avro olmak üzere toplamda 1 milyar avro civarında kaynak tahsis edildiği bildirildi.

Açıklamada, fonla, 4 boyutlu görüntüleme radar teknolojileri, kızılötesi dedektörler, entegre devreler, yapay zeka diyalog sistemleri, bataryalar, insansız hava araçlarına yönelik mühimmat gibi savunma alanlarında çeşitli araştırma ve geliştirme programlarına destek verileceği kaydedildi.

  • AB savunma AR-GE
  • 4D radar gelişimi
  • Entegre devre çalışmaları

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