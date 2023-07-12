Avrupa'dan Türkiye'ye gelişlerde tercih değişiyor

Özellikle kalabalık aileler için arabayla veya otobüsle yolculuk maddi açıdan büyük avantaj sağlarken, gümrüklerde uzun bekleme süreleri ise yolculuğun en büyük sorunu olmaya devam ediyor.

Yolculuk süresinin 26 saati bulması ve gümrüklerdeki uzun bekleme sürelerine karşın Avrupa'daki gurbetçilerin Türkiye'ye seyahatlerinde otobüs seçeneği son zamanlarda daha fazla tercih edilir oldu.

Bagaj kolaylığı ve uçak korkusu gibi nedenlere, özellikle Kovid-19 salgını sonrası artan uçak bileti fiyatları da eklendi.



Söz konusu gerekçelerle son dönemde Avrupa'da gurbetçiler, Türkiye'yi ziyaretlerinde otobüsle yolculuğu daha çok tercih etmeye başladı.

Türkiye'ye yolculuk için Almanya Münih otogarında otobüs bekleyen Yaşar Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ilk kez bu yıl otobüsle gideceğini söyledi.

Yolculuğun nasıl olacağını merak ettiğini aktaran Can, "Uçaklar pahalı olduğundan otobüsle yolculuk yapacağım." dedi.

- "KAPIKULE'DEN İÇERİ GİRİYORUZ"

Almanya'da yaşayan Ayşe Şafak ise uçak bileti fiyatlarının arttığını ifade ederek, "Ben son 3-4 seferdir otobüsle gidiyorum. Çok da memnunum. Gittiğim şirket de çok iyi. Zaman olarak da çok uzun bir zaman değil. Genel olarak salı günü saat 14.30 gibi buradan otobüs kalkıyor, ertesi gün saat 16.00-17.00 gibi Kapıkule'den içeri giriyoruz." diye konuştu.

Otobüs şoförü Metin Tokgöz, yaklaşık 30 yıldır otobüs kullandığını ve bunun 20 yıla yakınını yurt dışında çalışarak geçirdiğini kaydetti.

Şu anda Münih-İstanbul-Ankara arasında çalıştığını aktaran Tokgöz, yolculuğun güzergahına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bizim çıkış noktamız Almanya'nın Avusturya-İsviçre-Fransa sınır bölgesi. Oradan diğer ülkelerden (yolcuların) yararlanma imkanı var. Oradan çıkıp Münih'e geliyoruz, buradan Salzburg, yolcunun durumuna göre bazen Viyana üzerinden, bazen de Sırbistan üzerinden geçiyoruz. Yolculuğumuz, Münih'ten çıktıktan sonra 26 saat sürüyor. Yaz sezonunda gümrükler kalabalık olduğundan dolayı bazı gecikmeler de oluyor."

Tokgöz, genellikle uçaktan korkan ve eşyası çok olan yolcuların otobüsle seyahati tercih ettiğini ifade ederek, Münih-İstanbul arası için 120 avrodan bilet kestiklerini ve fiyatlarının yaz ve kış döneminde de aynı olduğunu söyledi.

"AYAĞIM YERDE OLSUN DİYE OTOBÜSÜ TERCİH EDİYORUM"

Yolculardan Mehmet Kurt ise 50 yıldır Avusturya'da çalıştığını ve zaman zaman otobüsle yolculuk yaptığını belirtti.

Yoğun sezonlarda gümrüklerde bazen sorunlar olabildiğini anlatan Kurt, "Bazen polislerin tutumları farklı oluyor. O yüzden bazen sorun yaşıyoruz ama bazen de iyi geçiyor, yolculuktur bu... Ben ayağım yerde olsun diye otobüsü tercih ediyorum. Uçmak biraz korkutucu olduğu için yere basmayı seviyorum." şeklinde konuştu.

Otogarda Türkiye'ye yolculuğa çıkmaya hazırlanan Sultan Perçin, 42 senedir Almanya'da yaşadığını ancak alışamadığını ve bir an önce Türkiye'ye dönmek istediğini ifade etti.

Almanya'da 51 yıldır yaşayan Veysel Avcı da Türkiye'ye daha önce uçakla gittiklerini ancak daha sonra devamlı otobüsle yolculuk yaptıklarını söyledi.